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    В США шістнадцятий штат легалізував марихуану

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    В США шістнадцятий штат легалізував марихуану - В США шістнадцятий штат легалізував марихуану
    В США шістнадцятий штат легалізував марихуану

    Люди, старші за 21 рік, зможуть володіти 29,5 грамами марихуани, а також вирощувати вдома не більше, ніж 4 кущі рослини

    У американському штаті Вірджинія прийняли закон, який легалізує споживання марихуани дорослими. Нові правила вступлять у дію в 2024 році.

    Про це пише «Голос Америки».

    Люди, старші за 21 рік, зможуть володіти 29,5 грамами марихуани, а також вирощувати вдома не більше, ніж 4 кущі рослини.

    Зміни схвалила більшість законодавців штату. Республіканці легалізацію марихуани не підтримали і назвали її загрозою для суспільного здоров'я.

    Водночас, деякі активісти розкритикували закон за те, що він має вступити в дію тільки через чотири роки.

    Інші штати, в яких вирішили дозволити використання марихуани в рекреаційних цілях - Каліфорнія, Аляска, Аризона, Південна Дакота, Колорадо, Іллінойс, Мейн, Массачусеттс, Мічиган, Монтана, Невада, Нью-Джерсі, Орегон, Вермонт, Вашингтон, а також Округ Колумбія.

    Нагадаємо, раніше Палата представників США проголосувала за легалізацію марихуани на федеральному рівні.

    Теги: США закон Вашингтон
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