Вчені назвали найнебезпечніші професії у світі науки

Вчені, які вивчають отруту, часто йдуть на екстремальні заходи, щоб добути її

Печерні нирці, доярі отруйних змій, космонавти та мисливці за штормами – ці науковці щодня ризикують своїм життям заради прогресу людства

Вчені завжди були готові ризикувати заради наукових відкриттів. Навіть сьогодні деякі наукові професії залишаються надзвичайно небезпечними. Портал livescience.com розповів про найнебезпечніші професії у світі науки.

Печерні нирці

Дослідження підводних печер пов'язане з високим ризиком. Погана видимість, вузькі проходи та небезпека обвалів роблять цю професію однією з найризикованіших. Проте, саме в печерах вчені знаходять цінну інформацію про клімат та екологію минулого.

Дояр отруйних змій

Фахівці, які вивчають зміїну отруту, ризикують життям, добуваючи її. Вони працюють з найотруйнішими видами змій, і кожен укус може бути смертельним.

Космонавти

Космічні польоти – це випробування для людського організму. Космонавти піддаються впливу радіації, ризикують зіткнутися з непередбачуваними ситуаціями у відкритому космосі, а після повернення на Землю стикаються з проблемами здоров'я через тривале перебування в умовах низької гравітації.

Мисливці за штормами

Ці сміливці йдуть назустріч смерчам і торнадо, щоб зібрати дані про ці небезпечні природні явища. Вони ризикують своїм життям, щоб допомогти вченим краще зрозуміти шторми та покращити прогнозування.

Ці наукові професії демонструють, наскільки далеко готові зайти деякі вчені, щоб розширити межі людського знання.