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У Малі повстанці ліквідували групу «вагнерівців» та завдали втрат армії хунти

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У Малі повстанці ліквідували групу «вагнерівців» та завдали втрат армії хунти
Армія Малі повідомила, що в боях двоє її солдатів загинули і 10 зазнали поранення
фото: x.com.mohamedzitout

 В північно-західній Африці місцеві повстанці заявили про ліквідацію групи російської ПВК «Вагнер» 

У прикордонному місті Тінзауатен, Республіка Малі, повстанський рух туарегів CSP-PSD здійснив успішну атаку на групу російських найманців ПВК«Вагнер» та солдатів малійської хунти. В результаті боїв, які тривали два дні, повстанці захопили бронетехніку, вантажівки та цистерни. Про це пише Reuters. 

Армія Малі визнала втрату двох солдатів та поранення ще десяти, одночасно заявивши про ліквідацію близько 20 повстанців. Однак, за словами колишнього політика Мохамеда Ларбі Зітута, втрати хунти та "вагнерівців" значно більші.

Атака на групу «Вагнер» та військ хунти була однією з найбільших битв у регіоні. За повідомленнями, серед загиблих бойовиків був адміністратор пропагандистського Telegram-каналу «Grey Zone».

«Сепаратисти Азавад (озброєні групи, що борються за автономію/незалежність, що складаються з племен арабів, таурегів та фулані) відбили атаки малійської армії (переважно з племен бамбара) за підтримки найманців «Вагнера», за кілька сіл поблизу алжирського кордону», – пише колишній політик, правозахисник і дипломат Мохамед Ларбі Зітут.

У Малі повстанці ліквідували групу «вагнерівців» та завдали втрат армії хунти фото 1
xmohamedzitout

Атака на групу "вагнерівців" та військ хунти перетворилася на одну з найбільших битв у регіоні. Колона, що складалася з китайської бронемашини, позашляховиків та ударних гелікоптерів, потрапила у засідку повстанців-туарегів.

Нагадаємо, російське командування видало своїм солдатам інструкції, в яких описано здача у полон як «зрада Росії» та «зрада присязі». 

Тим часом українські прикордонники взяли в полон мешканця Луганської області, якого мобілізували російські окупанти.

До слова, росіяни на тимчасово окупованих територіях вербують українців для війни в Африці у складі ПВК «Вагнер». Зазначається, що ПВК «Вагнер» розпочала вербувати українців на ТОТ – чоловіків від 22 до 50 років. Окупанти обіцяють їм заробітну плату в розмірі 240 тис. рублів, якщо контракт буде підписаний на шість місяців.

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Теги: окупанти полон втрати поранення росіяни ПВК «Вагнер»

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