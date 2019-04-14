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    У світі

    В Угорщині покарали 51 українця за махінації з паспортами

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    В Угорщині покарали 51 українця за махінації з паспортами

    12 обвинувачених засуджено до умовних вироків — від 2 до 10 років ув'язнення

    В угорськму місті Ньїредьгаза районний суд ухвалив вироки щодо 51 громадянина України, яких обвинувачено у фальшуванні документів при отриманні угорського громадянства.

    Як повідомляє видання Mukachevo.net з посиланням на прес-секретаря суду Далма Решана, судове рішення було ухвалено 11 квітня.

    «12 обвинувачених засуджено до умовних вироків — від 2 до 10 років ув'язнення. На 39 українців, які намагалися шахрайським способом отримати громадянство Угорщини, накладено штрафи розміром 50 тис. форинтів (приблизно 5 тис. грн. — ред.)», — повідомив Решан.

    Найбільший строк отримали двоє обвинувачених, які мають подвійне громадянство Угорщини та України.

    «Вони визнали, що вдавалися до шахрайства та фальсифікації у допомозі українцям здобути громадянство Угорщини за грошову винагороду. Обвинувачені шукали громадян України, які не володіють угорською мовою, а пізніше й тих, які добре володіють. Далі виготовлялися українські паспорти, де одні фотографії замінялися на інші. Таким чином вдавалося подавати фальшиві документи іншими особами і проходити тест на знання угорської мови у районних відділеннях», — йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що шахрайську схему було організовано з 2014 року.

    Угорське громадянство за спрощеною процедурою можна отримати з 2011 року.

    Станом на початок 2019 року Генпрокуратура Угорщини порушила щонайменше 370 справ проти українців за фальшування документів на отримання угорського громадянства, зазначає ЗМІ.

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