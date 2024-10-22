Побиття та експлуатація дітей: Офіс омбудсмена перевірив будинок-інтернат на Закарпатті

Вихованцям закладу доводилось безоплатно збирати яблука в приватному саду одного з підприємств

На Закарпатті в одному із дитячих будинків-інтернатів Офіс омбудсмен виявив порушення прав людини. Дітей примушували працювати, били та вимагали особисті кошти. Про це розповів уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Так, за словами Лубінця, вихованцям закладу доводилось безоплатно збирати яблука в приватному саду одного з підприємств. Під час огляду закладу знайшли договір між директорами будинку-інтернату та підприємством.

Як зазначив омбудсмен, директор будинку-інтернату побив вихованця. Це бачили його заступник та інша вихованка, які намагались припинити побиття.

Офіс уповноваженого також з’ясував, що з вихованців вимагали кошти на придбання меблів. Це підтверджено документами, показами дітей та адміністрацією інтернату. Виявилось, що усі банківські картки з пін-кодами до них, відкриті особові рахунки в банку та документи вихованців перебували в сейфі заступника директора.

Для того, щоб використати власні кошти, вихованцям потрібно було надати «заяву». У них просилось надати кошти у розмірі 5,1 тис. гривень. Як пояснив директор, за них придбали шафи на загальну суму понад 50 тис. гривень. Проте ці меблі у закладі не обліковуються.

Наразі представник омбудсмена у Закарпатській області направив до поліції повідомлення. Правоохоронці провели огляд місця події, опитали директора та вилучили документи.

Нагадаємо, Дмитро Лубінець повідомив, що у реабілітаційному центрі на Львівщині знущалися з дітей. За його словами, цей центр розміщує найвразливіші категорії дітей-сиріт: тих, які позбавлені батьківського піклування; тих, які перебувають у складних життєвих обставинах; дітей з особливими освітніми потребами.

Як повідомлялося, у Дніпропетровському дитячому будинку-інтернаті вихованці живуть у жахливих умовах. Вони вимушені спати на брудних ліжках та носить зношений одяг. Персоналу не вистачає, аби доглядати за дітьми, що мають особливі потреби. Також у закладі відсутнє укриття.