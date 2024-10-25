Норвегія вводить жорстке обмеження у соцмережах для дітей

Норвегія має намір обмежити доступ до соцмережі дітям молодше 15 років

У Норвегії заборонять користуватися соцмережами дітям молодше 15 років. На думку прем'єр-міністра країни Йонаса Гара Стере, технологічні компанії налаштовані «проти мізків маленьких дітей», які потрібно захистити від «влади алгоритмів». Його слова наводить The Guardian.

Зараз у країні діє обмеження на соцмережі для дітей віком до 13 років. При цьому, як пише газета, заборона працює погано: соцмережами користуються 58% десяти- та 72% одинадцятирічних. Щоб діти не могли оминути обмеження, влада також планує змінити місцевий закон про персональні дані та запровадити механізм офіційної перевірки віку.

The Guardian зазначає, що схожу заборону у вересні схвалив уряд Австралії. Там мінімальний вік поки що не визначили, але нижня планка буде в діапазоні від 14 до 16 років.

Раніше стало відомо, що Норвегія вже відмовила у тимчасовому захисті кільком українцям, які або походять із «безпечних» регіонів, або не проживали в Україні на момент вторгнення Росії у 2022 році. Уряд Норвегії оголосив про низку заходів жорсткої економії як для українців, так і для біженців з інших країн. Міністерка юстиції Емілія Енгер Мель заявила, що Норвегія зіткнулася з кризою біженців.