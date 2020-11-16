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    У світі

    У 65 співробітників штаб-квартири ВООЗ виявили Covid-19

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    У 65 співробітників штаб-квартири ВООЗ виявили Covid-19 - У 65 співробітників штаб-квартири ВООЗ виявили Covid-19
    У 65 співробітників штаб-квартири ВООЗ виявили Covid-19
    Фото: АР

    Майже половина випадків зараження коронавірусом була зафіксована серед співробітників, які працювали дистанційно

    Всесвітня організація охорони здоров'я зафіксувала 65 випадків коронавірусу серед співробітників своєї штаб-квартири у Женеві.

    Про це повідомили в пресслужбі організації, передає Associated Press.

    Як пише агентство, помічник генерального директора з комерційних операцій ВООЗ Рауль Томас розіслав лист співробітникам, де повідомив про п'ять нових заражених серед співробітників організації. Також четверо з них працювали в одній команді, а п'ятий контактував з ними.

    Так, загалом наразі хворі 65 співробітників ВООЗ.

    «В результаті (виявлення) цих останніх п'яти випадків загальне зареєстроване число хворих співробітників (з числа) працівників, які базуються в Женеві, досягло 65 з початку пандемії», - йдеться в листі.

    Зазначається, що майже половина випадків зараження коронавірусом була зафіксована серед співробітників, які працювали дистанційно, але 32 хворих працювали безпосередньо у приміщеннях штаб-квартири ВООЗ.

    Всього в світі з початку пандемії зареєстровано майже 55 млн хворих, 38 млн одужали, більше 1,3 мільйона людей померли.

    Нагадаємо, розробник вакцини BioNTech припускає, що світ повернеться до звичайного життя до кінця 2021 року.

    До слова, у ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.

    Теги: населення ВООЗ коронавірус
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