Вчені назвали новий фактор ризику смерті при Covid-19

Зв'язок зупинки дихання уві сні і ризику смерті від коронавірусу має стати предметом більш докладного вивчення

Короткочасна зупинка дихання (апное) уві сні може стати фактором ризику при Covid-19.

Про це повідомив портал Medicalxpress.

В основу дослідження взято дані роботи співробітників Університетської лікарні Турку і Університету Турку за даними пацієнтів з Covid-19 з Південно-Західної Фінляндії. Пацієнти перебували в стаціонарах під час першої хвилі пандемії навесні 2020 року.

Виявилося, що 29% з них раніше мали діагноз апное уві сні. Так як тільки 3,1% населення регіону отримує лікування від апное, значення частки таких пацієнтів серед інших хворих істотно зростає.

«Це відкриття було досить переконливим, щоб виправдати питання про апное уві сні як чинник ризику Covid-19. В принципі пацієнту може знадобитися стаціонарна допомога, якщо у нього є інфекція Covid-19, якщо у нього також є апное уві сні», - прокоментував автор дослідження Тіжс Фейт.

Поширеність цього захворювання серед пацієнтів з Covid-19 не може бути пояснена тільки кореляцією з ожирінням, яка часто зустрічається при апное.

Як вважають фахівці, зв'язок зупинки дихання уві сні і ризику смерті від коронавірусу має стати предметом більш докладного вивчення.

Раніше повідомлялося, що Україною поширюється кілька штамів коронавірусу: люди почали хворіти повторно.

До слова, компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють вакцину від коронавірусу, за попередніми результатами досліджень заявили про її ефективність у 90% випадків.