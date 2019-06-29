  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Вашингтон не збирається воювати з Венесуелою, - Трамп

    • Розсилка
    Сполучені Штати не хочуть втручатися в дану ситуацію, - Трамп - Вашингтон не збирається воювати з Венесуелою, - Трамп
    Сполучені Штати не хочуть втручатися в дану ситуацію, - Трамп

    Сполучені Штати розглядають п'ять різних варіантів для вирішення кризи у Венесуелі, - президент США

    Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції щодо підсумків саміту G20 в Осаці заявив, що Вашингтон не збирається боротися з режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі військовим шляхом. Про це повідомляє телеканал Fox News.

    За словами Трампа, Сполучені Штати розглядають п'ять різних варіантів для вирішення кризи у Венесуелі. Він також додав, що у Білому домі не розглядають військового варіанту.

    «У нас є п'ять різних стратегій для Венесуели. Ми подивимося, що буде відбуватися далі», - зазначив Трамп.

    Крім того, Трамп наголосив, що Сполучені Штати не хочуть втручатися в дану ситуацію.

    Раніше стало відомо, що Сполучені Штати посилили тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро в п'ятницю, застосувавши санкції проти його сина Ніколасіто. Нові санкції є останнім поворотом за шість місяців зусиль у намаганнях скинути режим Мадуро.

    Як поідомлялося, що кілька країн Європейського союзу розглядають можливість введення санкцій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро і декількох високопоставлених чиновників республіки.

    Читайте також
    США санкції Дональд Трамп президент Вашингтон
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ