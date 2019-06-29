Вашингтон не збирається воювати з Венесуелою, - Трамп



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Сполучені Штати не хочуть втручатися в дану ситуацію, - Трамп

Сполучені Штати розглядають п'ять різних варіантів для вирішення кризи у Венесуелі, - президент США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп під час прес-конференції щодо підсумків саміту G20 в Осаці заявив, що Вашингтон не збирається боротися з режимом Ніколаса Мадуро у Венесуелі військовим шляхом. Про це повідомляє телеканал Fox News.

За словами Трампа, Сполучені Штати розглядають п'ять різних варіантів для вирішення кризи у Венесуелі. Він також додав, що у Білому домі не розглядають військового варіанту.

«У нас є п'ять різних стратегій для Венесуели. Ми подивимося, що буде відбуватися далі», - зазначив Трамп.

Крім того, Трамп наголосив, що Сполучені Штати не хочуть втручатися в дану ситуацію.

Раніше стало відомо, що Сполучені Штати посилили тиск на президента Венесуели Ніколаса Мадуро в п'ятницю, застосувавши санкції проти його сина Ніколасіто. Нові санкції є останнім поворотом за шість місяців зусиль у намаганнях скинути режим Мадуро.

Як поідомлялося, що кілька країн Європейського союзу розглядають можливість введення санкцій проти президента Венесуели Ніколаса Мадуро і декількох високопоставлених чиновників республіки.