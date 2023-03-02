СБУ затримала російського диверсанта, який намагався підірвати транспортний об’єкт Рівного

Для вчинення диверсії зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн

Служба безпеки викрила диверсанта головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Рівненщині. Головним його завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру. Про це повідомляє пресслужба відомства.

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Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах.

Для вчинення диверсії зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використовував паспорт громадянина ЄС.

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Після прибуття до Рівненської області він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою.

Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу.

Наступним його «кроком» мало бути встановлення вибухівки у найбільш «вразливому» місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву. Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії.

За даними слідства, фігурант має посвідку на постійне проживання в РФ і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. З 2014 року виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання «оплот», а потім до так званого «батальйону хан». Після повномасштабного вторгнення увійшов до лав російського окупаційного угруповання «Херсон» і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

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У вересні минулого року зловмисник повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України.

Встановлено, що куратором російського диверсанта був кадровий співробітник гру, з яким підтримував комунікацію через месенджер у Телеграмі.

Крім підготовки до вчинення диверсії зловмисник передавав до РФ розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Рівненщини, у тому числі місцевих військкоматів.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ Рівненської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

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Нагадаємо, суд виніс вирок контррозвіднику СБУ, який працював на Росію.