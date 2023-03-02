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СБУ затримала російського диверсанта, який намагався підірвати транспортний об’єкт Рівного

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
СБУ затримала російського диверсанта, який намагався підірвати транспортний об’єкт Рівного
Агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони
фото: пресслужба СБУ

Для вчинення диверсії зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн

Служба безпеки викрила диверсанта головного управління генерального штабу ЗС РФ (більш відомого як ГРУ) у результаті спецоперації на Рівненщині. Головним його завданням було здійснення диверсії на одному із ключових об’єктів транспортної системи обласного центру. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Таким чином агресор сподівався зірвати поставки іноземного озброєння для Сил оборони на східному і південному фронтах.

Для вчинення диверсії зловмисник 19 лютого прибув в Україну під виглядом мешканця однієї з європейських країн. Під час перетину держкордону використовував паспорт громадянина ЄС.

Після прибуття до Рівненської області він провів розвідку поблизу стратегічної транспортної артерії для визначення місця встановлення вибухового пристрою.

Зафіксовано виходи диверсанта на місцевість, де він приховано обстежував об’єкт, а також спостерігав за періодичністю проїзду рухомого складу.

Наступним його «кроком» мало бути встановлення вибухівки у найбільш «вразливому» місці вказаного об’єкта критичної інфраструктури та здійснення підриву. Однак, співробітники СБУ поетапно задокументували злочинні дії іноземця і затримали його на підготовці до вчинення диверсії.

За даними слідства, фігурант має посвідку на постійне проживання в РФ і входить до агентурного апарату російської воєнної розвідки. З 2014 року виконував ворожі завдання проти сил антитерористичної операції на сході України. Для цього вступив до складу угруповання «оплот», а потім до так званого «батальйону хан». Після повномасштабного вторгнення увійшов до лав російського окупаційного угруповання «Херсон» і брав активну участь у бойових діях проти українських військ на Запорізькому та Херсонському напрямках.

У вересні минулого року зловмисник повернувся в Росію, де отримав завдання щодо проведення розвідувально-підривної діяльності у північно-західному регіоні України.

Встановлено, що куратором російського диверсанта був кадровий співробітник гру, з яким підтримував комунікацію через месенджер у Телеграмі.

Крім підготовки до вчинення диверсії зловмисник передавав до РФ розвіддані про дислокацію підрозділів Сил оборони на території Рівненщини, у тому числі місцевих військкоматів.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Спецоперацію проводили співробітники СБУ Рівненської області за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, суд виніс вирок контррозвіднику СБУ, який працював на Росію.

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Теги: Рівне вирок озброєння Херсон паспорт День Перемоги СБУ

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