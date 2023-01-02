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Ватикан прощається з Папою-емеритом Венедиктом XVI: фото з церемонії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Ватикан прощається з Папою-емеритом Венедиктом XVI: фото з церемонії
Церемонія прощання проходить у базиліці Святого Петра
фото: пресслужба Ватикану

Тіло Папи Венедикта XVI буде поховане в крипті базиліки Святого Петра.

У Ватикані триває прощання з Папою-емеритом Венедиктом XVI, який протягом майже десяти років після свого зречення в лютому 2013 року проживав в усамітненні в монастирі «Mater Ecclesiae» на території Ватикану. Церемонія прощання проходить у базиліці Святого Петра. Про це повідомляє Vatican news.

Ще задовго до 9:00 довга черга прочан, які прийшли віддати останню шану пастиреві, який останні роки свого життя присвятив молитві за Церкву, вишукувалася перед храмом.

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Протягом неділі, 1 січня, тіло покійного спочивало в каплиці монастиря. До резиденцій в серці ватиканських садів приходили кардинали, члени Римської Курії, ватиканські працівники та чернечі спільноти. В понеділок, 2 січня, о 7:00 тіло перенесено до базиліки Святого Петра. Молитовну процесію очолив кардинал Мауро Ґамбетті, Архипресвітер базиліки.

Серед перших, хто у понеділок прийшов віддати шану, були президент і прем’єр-міністр Італії. Тіло Папи Венедикта XVI буде поховане в крипті базиліки Святого Петра.

Нагадаємо, Папа-емерит Венедикт XVI помер 31 грудня.

Як відомо, стан Папи-емерита Бенедикта XVI погіршився через проблеми, пов’язані з поважним віком.

Наприкінці загальної аудієнції в середу Папа Франциск попросив вірних згадати його 95-річного попередника. Після зустрічі з прочанами Святіший Отець відвідав Венедикта XVI в його резиденції на території Ватикану.

Нагадаємо, 28 лютого 2013 року Бенедикт XVI оголосив про зречення від престолу. Від цього часу він офіційно вважається почесним Папою Римським.

Востаннє Папа Римський оголошував про своє добровільне зречення від престолу 1415 року. Тоді престолу зрікся Григорій XII.

Теги: міністр Папа Римський президент черга Ватикан смерть

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