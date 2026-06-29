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Ватикан звинуватив ЄС у подвійних стандартах щодо війни

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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Ватикан звинуватив ЄС у подвійних стандартах щодо війни
Ватикан зазначив, що ЄС непослідовний у зовнішній політиці
фото з відкритих джерел

Керівник доктринального комітету в Римі стверджує, що Європейський Союз застосовує міжнародне право вибірково, санкціонуючи деякі військові вторгнення, але не інші

Під час закритого засідання всесвітньої конференції кардиналів префект Дикастерії з питань доктрини віри кардинал Віктор Мануель Фернандес звинуватив Європейський Союз та провідні світові уряди у вибірковому застосуванні міжнародного права та застосуванні санкцій відповідно до політичної та економічної зручності, а не універсальних стандартів. Про це пише «Главком» із посиланням на Politico.

На думку представника Ватикану, ЄС демонструє непослідовність, коли вводить обмеження проти однієї країни й одночасно надає зброю та фінансову допомогу іншій, ігноруючи при цьому ще жорстокіші вторгнення в інших регіонах.

Фернандес заявив, що Росія, США та інші держави розширили поняття законної самооборони до невпізнання, використовуючи його для виправдання військових дій від України до Близького Сходу, а саме католицьке вчення про «справедливу війну» зазнає маніпуляцій для легітимізації насильства. У зв'язку з цим Ватикан закликав звузити трактування самооборони та повністю відкинути логіку превентивних воєн.

Ці збори були скликані Папою Левом XIV з метою переосмислити традиційну церковну доктрину на тлі сучасної «культури влади», що підживлює конфлікти. Позиція понтифіка вже призвела до конфлікту з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом, який розкритикував Папу після того, як Лев XIV засумнівався у правомірності американо-ізраїльських ударів в Ірані з погляду християнської моралі.

Попри заперечення з боку Вашингтона, більшість робочих груп кардиналів погодилися з необхідністю реформувати доктрину, а сам Папа Лев XIV у підсумковій промові пообіцяв переглянути вчення Церкви про законну самооборону з урахуванням глибоких змін у характері сучасних воєн.

За католицьким вченням (Катехизм Католицької Церкви, п. 2309), війна вважається допустимою лише як крайній засіб і виключно для захисту від несправедливої агресії.

Раніше Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною – заява пролунала після нових російських атак, які забрали життя щонайменше 15 людей і поранили понад 70. 

Заяву Папа Лев XIV зробив на борту літака під час перельоту до Мадрида, спілкуючись із журналістами. «Потрібно повернутися до переговорів. Потрібно чинити тиск, щоб насильство і війна закінчилися та було знайдено рішення», – заявив понтифік.

До слова, Москва на заклики Ватикану реагувала стримано. Речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що Росія не отримувала жодних офіційних пропозицій від Святого Престолу щодо посередництва, а питання місця переговорів «наразі не вирішувалося». За оцінками аналітиків, реальні перемовини зайшли в глухий кут через безкомпромісну позицію Кремля – Путін продовжує висувати умови, неприйнятні для України.

Теги: Ватикан Європейський Союз

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