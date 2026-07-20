Ватикан готовий прийняти переговори лідерів: Зеленський розкрив подробиці

Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV та Святому Престолу за постійну підтримку України

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із секретарем Святого Престолу, архієпископом Полом Річардом Галлагером.

Сторони обговорили можливість проведення зустрічі на рівні лідерів заради досягнення миру, а також європейську інтеграцію України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис президента.

За словами Зеленського, він подякував архієпископу Полу Річарду Галлагеру та Папі Римському Леву XIV за підтримку України. Президент зазначив, що делегація Святого Престолу перебувала в Києві під час чергової масованої російської атаки.

«Росія не хоче припиняти ці атаки, але саме тому так важливо продовжувати працювати заради миру. І один із форматів, який міг би цьому сприяти, – зустріч на рівні лідерів. Дякую Ватикану за готовність її прийняти й надалі докладати зусиль, щоб така зустріч могла відбутися», – наголосив Зеленський.

Окрему увагу під час зустрічі приділили діяльності Церкви в Україні. Глава держави подякував духовенству за підтримку українських військових і цивільних. Також сторони обговорили шлях України до членства в Європейському Союзі.

«Важливо, що Ватикан підтримує наш європейський вибір і бачить, що Україна робить усе необхідне, щоб стати повноправним членом Євросоюзу», – зазначив президент.

Наприкінці Зеленський подякував Папі Римському Леву XIV та Святому Престолу за постійну підтримку України й молитви за український народ.

Нагадаємо, Папа Римський Лев XIV закликав Росію повернутися до переговорів з Україною – заява пролунала після нових російських атак.