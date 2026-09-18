ЄС виділить Україні €3,3 млрд на ракети й дрони

Кошти із програми SAFE підуть на запуск нової програми спільних оборонних проєктів Європи з Україною

У п'ятницю, 18 вересня, Євросоюз виділить Україні новий пакет оборонної допомоги на 3,3 млрд євро, спрямований на закупівлю ракет, боєприпасів та безпілотників для Сил оборони. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Єврокомісії.

За словами президентки ЄК Урсули фон дер Ляєн, Брюссель також задіє залишки коштів із програми SAFE для запуску нової програми спільних оборонних проєктів з Україною. Це дозволить поєднати бойовий досвід й інновації української сторони з технологічним і промисловим потенціалом Європи.

Головною метою нової співпраці визначено створення європейської системи протиповітряної та протиракетної оборони, в основу якої покладуть спільну систему протидії балістичним ракетам Freya. У ході телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським очільниця Єврокомісії обговорила реформи, необхідні для затвердження Верховною Радою заради розблокування подальшого фінансування та євроінтеграції.

Також фон дер Ляєн висловила солідарність із жителями України, які потерпають від щоденних російських обстрілів, і анонсувала свій виступ на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку із закликом до міжнародних партнерів активізувати підтримку Києва.

Раніше президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Однією з головних тем стало фінансування української оборони.

Зеленський назвав розмову «дуже продуктивною» та подякував фон дер Ляєн за увагу до України й питань безпеки у її щорічному зверненні до Європейського парламенту.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2027 рік повністю передбачені кошти на виплати військовослужбовцям з урахуванням надбавок, затверджених у 2026 році. Водночас для нового підвищення грошового забезпечення військових уряд поки шукає додаткові джерела фінансування.

До слова, Європейський парламент ухвалив Оборонний омнібус, який передбачає фінансування та випробування передових оборонних технологій в Україні. Нові правила мають збільшити європейські інвестиції у безпілотники, сенсори, боєприпаси та інші технології, потребу в яких продемонструвала російсько-українська війна.

Окремим напрямом стане підтримка випробувань оборонних проєктів безпосередньо в Україні. Також Оборонний омнібус має спростити процедури для оборонної промисловості та скоротити час, необхідний для отримання дозволів на розширення військового виробництва.