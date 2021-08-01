Сьогодні Україна відзначає День Повітряних Сил

Цей день відзначається згідно з Указом президента від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня

Нині до складу Повітряних Сил входять не тільки повітряні, а й протиповітряні компоненти

У першу неділю серпня в Україні відзначають день Повітряних Сил Збройних Сил України.

В Україні сьогодні відзначають день Повітряних Сил Збройних Сил України. Цей день відзначається згідно з Указом Президента від 27 червня 2007 року у першу неділю серпня.

Історія світової авіації тісно пов’язана з українською землею. Тут творили конструктор одного з перших літаків, що піднявся у повітря, Олександр Можайський, засновник теорії ракетобудування Микола Кибальчич, творець бойових ракет Олександр Засядько.

Імена киян Ігоря Сікорського та Дмитра Григоровича стали всесвітньо відомими завдяки збудованим літальним апаратам. Безстрашні українські льотчики-аси Костянтин Арцеулов і Володимир Дибовський зуміли «приборкати» пострах перших авіаторів – штопор. Мужній і талановитий пілот Євграф Крутень заклав підвалини тактики винищувальної авіації, на які спираються і сьогоднішні прийоми повітряного бою. В Одесі промисловцем Артуром Анатра був створений один із перших у Російській імперії авіаційних заводів.

Після розпаду Радянського Союзу і проголошення у 1991 році незалежності, Україна успадкувала одне із найпотужніших у Європі авіаційних угруповань із сучасними літальними апаратами. На базі цього угруповання 17 березня 1992 року були створені Повітряні Сили України.

Нині до складу Повітряних Сил входять не тільки повітряні, а й протиповітряні компоненти, серед яких знаходяться зенітно-ракетні комплекси та радіотехнічні війська, а також ряд спеціальних військ.