Затримки з виплатою зарплат і пенсій? Юлія Мендель заспокоїла країну

Уже в серпні Україна очікує $2,7 млрд від МВФ, і дрібні поточні затримки не перетворяться на щось серйозне

Колишня прессекретарка президента, а нині телеведуча Юлія Мендель прокоментувала чутки про затримки платежів Держказначейства, а отже і зарплат, соціальних виплат, фінансування доріг та всього того, за що відповідає держбюджет. На своїй сторінці у Facebook вона заявила, що жодного офіційного підтвердження таких чуток «не прозвучало від жодної державної структури».

«Навіть якщо й справді всередині казначейської системи були затримки, справа могла бути в боргах, виплати за якими в липні становили близько 20-ти млрд грн.Однак, уже в серпні ми очікуємо $2,7 млрд від МВФ, і дрібні поточні затримки (якщо вони взагалі є) не перетворяться на щось серйозне. Проблеми можуть виникнути пізніше, у листопаді-грудні, коли треба буде фінансувати традиційно високі видатки кінця року», – зазначила Юлія Мендель.

Телеведуча також зазначила, що МВФ для українських управлінців – лише ефективний фінансовий інструмент. І боятися чи боротися з ним – ніби повторювати печерну звичку протистояти злим духам, що вселились у матеріальні речі.

«Крім зазначених грошей, які МВФ нині роздає всім державам, що потерпіли від пандемії, Україна збирається отримати іншу частину вже укладеної, лише нашої, програми stand-by. Цього тижня Президент і глава МВФ обговорили прогрес у її виконанні. Ідеться про два ключові законопроєкти для посилення корпоративного управління в банках і закони про Вищу раду правосуддя та Вищу кваліфікаційну комісію суддів. Крісталіна Георгієва, очільниця Фонду, оцінила виконання програми як цитую «хороший економічний прогрес». І у вересні ми очікуємо місію для технічних погоджень», – ідеться у дописі

Аби справді не було затримок з виплатами і фінансуванням проєктів, до кінця року Україні потрібно отримати наступний транш від МВФ, зауважує Мендель.

Раніше колишня прессекретарка Зеленського Юлія Мендель вирішила надіслати книгу чинному прессекретарю Путіна Дмитру Пєскову.

Як відомо, нещодавно Юлія Мендель написала книгу, в якій є, зокрема, така цитата: «Єрмак – друга особа в державі». Цю тезу українська спільнота піддала нищівній критиці, адже за Конституцією друга особа в державі після президента – це спікер парламенту.

Нещодавно Мендель задекларувала перші гонорари від продажу книги. Вона оприлюднила електронну декларацію перед звільненням.

У ній вона вказала 20,1 тис. грн гонорару, отриманого від книжкового клубу «Клуб сімейного дозвілля». У середині липня Клуб видав книгу Мендель «Кожен із нас президент» українською і російською мовами. Наклад українського видання становить 752 примірника, російського – 1327 примірників.

Як повідомляв «Главком», у своїй книзі Юлія Мендель називає колишнього премʼєр-міністра Олексія Гончаренка «хлопчиком» і «два метри сексу».