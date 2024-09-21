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Стан повітря у Києві 21 вересня: дані місцевої влади

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Стан повітря у Києві 21 вересня: дані місцевої влади
Забруднене повітря у Києві 20 вересня
фото: glavcom.ua

Радіаційний фон столиці у нормі

Сьогодні, 21 вересня, рівень забрудненості атмосферного повітря в Києві середній. Радіаційний фон у всьому місті – у нормі. Про це повідомляє Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату КМДА.

Правий берег

  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Європейського Союзу, 64-Г загальний індекс якості повітря* – 68 (середній рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Щусєва, 20 загальний індекс якості повітря* – 64 (середній рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Турівська, 28 загальний індекс якості повітря* – 55 (середній рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою просп. Берестейський, 97 загальний індекс якості повітря* – 66 (середній рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Китаївська, 22 загальний індекс якості повітря* – 66 (середній рівень забрудненості).

Лівий берег

  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Харківське шосе, 7/1 загальний індекс якості повітря* – 56 (середній рівень забрудненості).
  • На стаціонарному пункті моніторингу атмосферного повітря за адресою вул. Архітектора Вербицького, 26 загальний індекс якості повітря* – 58 (середній рівень забрудненості).

Радіаційний фон у столиці становить 0.093 мкЗв/год.

Нагадаємо, 20 вересня Київ посів перше місце серед міст світу за рівнем забруднення повітря. Як повідомлялося, ймовірною причиною тимчасового погіршення стану повітря є пожежі в екосистемі Київської області. За інформацією оперативного чергового ГУ ДСНС Київської області, пожежі в екосистемі були зафіксовані у Вишгородському районі

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Теги: прогноз погоди Київ повітря погода

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