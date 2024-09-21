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У двох регіонах Італії оголосили надзвичайний стан через повінь

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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У двох регіонах Італії оголосили надзвичайний стан через повінь
Після негоди, яка сталась в Італії цього тижня, влада вже евакуювала понад 2500 людей
фото: скріншот

Надзвичайний стан поширюється на регіони Емілія-Романья та Марке і триватиме 12 місяців

У суботу, 21 вересня, уряд Італії оголосив надзвичайний стан у регіонах Емілія-Романья та Марке після руйнівних повеней цього тижня. Влада схвалила виділення 20 мільйонів євро для проведення невідкладних рятувальних робіт і допомоги постраждалим. Про це пише  ANSA.

«Разом із надзвичайним станом, який триватиме 12 місяців, уряд виділив 20 млн євро для проведення першочергових невідкладних заходів, рятувальних робіт та надання допомоги населенню, а також для відновлення функціонування служб та інфраструктури», – додав він.

Надзвичайний стан охоплює провінції Реджо-Емілія, Модена, Болонья, Феррара, Равенна, Форлі-Чезена та Ріміні.

Багато постраждалих районів уже зазнали руйнувань під час травневих повеней, коли безпрецедентні опади призвели до загибелі 17 людей та збитків на мільярди євро.

Нагадаємо, руйнівний циклон «Борис» дістався до Італії: евакуйовано тисячу осіб (відео).

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Теги: Італія надзвичайний стан влада

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