Туск збирається боротися із бобрами, бо вони заважають ліквідувати наслідки повені – ЗМІ

Туск: «Ми приймали рішення у 2010 році, екологи були роздратовані, але є пріоритети. Іноді доводиться вибирати між любов'ю до тварин і стабільністю дамб»

Екологи не погоджуються із заявами премʼєра, оскільки бобри відіграють важливу роль у мілководді

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час засідання кризового штабу з питань протидії наслідкам повені заявив, що Варшава має боротися з бобрами, які знищують вали, зведені для стримування води. Про це повідомляє Onet.

Крім глави уряду, в штабі взяли участь глава Міністерства оборони Владислав Косіняк-Камиш, міністр внутрішніх справ Томаш Сємоняк, чиновники органів місцевого самоврядування та інші. Під час зустрічі прем’єр прокоментував проблему бобрів.

«Ви не перші, хто говорить про необхідність швидких змін у питанні присутності бобрів на дамбах. Ми приймали рішення у 2010 році, екологи були роздратовані, але є пріоритети. Іноді доводиться вибирати між любов'ю до тварин і безпекою міст, сіл і стабільністю дамб», – зазначив Туск.

Однак, голова уряду пообіцяв перевірити правила і дозволив будь-які дії, які залишаються у межах закону.

«Робіть все в межах цих правил, я буду захищати ці рішення. Вали сьогодні є абсолютним пріоритетом», – додав політик.

Водночас, як зазначають у виданні, на думку екологів, бобри відіграють важливу роль у мілководді, створюючи невеликі ділянки водно-болотних угідь, де вода тече повільніше, ніж у річках, і має можливість вбиратися в землю, підвищуючи рівень ґрунтових вод і запобігаючи посухам.

Доктор біологічних наук і дослідник бобрів Анджей Чех раніше зазначав, що проблему руйнування валів бобрами треба вирішувати перенесенням валів подалі від річок або захистом валів металевими сітками.

Нагадаємо, Дональд Туск запровадив режим стихійного лиха через повені на півдні країни. Через негоду у більш ніж 350 дитячих садках та школах у чотирьох воєводствах заняття було припинено. Повінь називають найсильнішою з 1997 року. Внаслідок повені загинули двоє людей.

Сильні дощі також призвели до повеней в Австрії, Чехії та Румунії. Зокрема, у Чехії повінь стала результатом затяжних дощів, які продовжуються на півдні країни з 12 вересня.

До слова, у польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Видання пише, що зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.