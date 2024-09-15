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Одне із польських міст під загрозою затоплення: оголошено евакуацію населення (фото, відео)

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Одне із польських міст під загрозою затоплення: оголошено евакуацію населення (фото, відео)
У польському місті сталася масштабна повінь
фото: Tomasz Duszkiewicz

Мер міста Глухолази Павел Шимкович звернувся до всіх мешканців із закликом евакуюватися

У польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Про це повідомляє Wprost.

Видання пише, що зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.

У місті Глухолази масштабна повінь
У місті Глухолази масштабна повінь
фото: Tomasz Duszkiewicz

Також мер міста Глухолази Павел Шимкович звернувся до всіх мешканців із закликом евакуюватися:

«На жаль, найгірші сценарії здійснилися, і головне наразі – це евакуація. На цю мить це вже не буде добровільно, ми виводимо всіх. Хоче він того чи ні».

Місцевий політик підкреслив, що хоча ситуація серйозна, але не всі виконують розпорядження служб: «На жаль, деякі люди, схоже, не розуміють серйозності та масштабу загрози. Вони думають, що оскільки міст є, вони в безпеці, але це не так. Звертаюся до всіх якнайшвидше евакуюватися з міста або перебратися на висоту. Ми тонемо».

Старший капітан Павел Колера повідомив, що у місті не вистачає електроенергії.

Нагадаємо, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.

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Теги: міст вода евакуація повінь Польща

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