Одне із польських міст під загрозою затоплення: оголошено евакуацію населення (фото, відео)

Мер міста Глухолази Павел Шимкович звернувся до всіх мешканців із закликом евакуюватися

У польському місті Глухолази повінь зруйнувала міст. Місцева влада закликає людей евакуйовуватися. Про це повідомляє Wprost.

Видання пише, що зранку вода почала текти через насипи на тимчасовому мосту через річку Бяла Глухоляска. Незабаром після цього міст зруйнувався.

У місті Глухолази масштабна повінь фото: Tomasz Duszkiewicz

Також мер міста Глухолази Павел Шимкович звернувся до всіх мешканців із закликом евакуюватися:

«На жаль, найгірші сценарії здійснилися, і головне наразі – це евакуація. На цю мить це вже не буде добровільно, ми виводимо всіх. Хоче він того чи ні».

У Польщі повінь зруйнувала міст у місті Глухолази на південному заході країни pic.twitter.com/FqsQqWIIAq — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) September 15, 2024

Місцевий політик підкреслив, що хоча ситуація серйозна, але не всі виконують розпорядження служб: «На жаль, деякі люди, схоже, не розуміють серйозності та масштабу загрози. Вони думають, що оскільки міст є, вони в безпеці, але це не так. Звертаюся до всіх якнайшвидше евакуюватися з міста або перебратися на висоту. Ми тонемо».

Старший капітан Павел Колера повідомив, що у місті не вистачає електроенергії.

Нагадаємо, що через повені у Польщі та Чехії залізничні оператори обох країн тимчасово скасували низку рейсів.