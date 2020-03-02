Вчені виявили новий вид панд



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В цілому вважається, що всього в світі налічується близько 10 000 китайських малих панд, але ситуація з гімалайською малою пандою може бути ще гірша

Є дві різні групи малих панд: гімалайські малі панди мають морди з білуватим хутром, в той час як китайські - більше червоні хвости

Вчені з Китайської академії наук в Пекіні заявили про зроблене ними наукове відкриття. Зоологи виявили новий вид червоних чи малих панд, пише журнал Science Advances.

До таких висновків автори нової роботи змогли дійти після дослідження десятків тварин з різних країн.

Малі панди (Ailurus fulgens) є єдиними ссавцями в своєму роді, хоча вони тісно пов’язані з єнотами, скунсами і ласками. Вони, як відомо, набагато менше пов’язані з гігантськими пандами, оскільки гігантські панди є частиною сімейства ведмедів.

Вчені давно знали, що є дві різні групи малих панд. У гімалайських малих панд морди з білуватим хутром, в той час як у китайських малих панд хвости більш інтенсивно червоні, а хвостові кільця більш білі.

Деякі вчені стверджують, що відмінності між двома групами вказують на те, що вони не просто підвиди, а зовсім різні види. Але до недавнього часу, як стверджують біологи, у них не було інструментів, необхідних для ретельного вивчення генетики обох груп.

У своїй новій статті дослідники реконструювали і аналізували ДНК, взяті зі зразків крові, м’язів і шкіри 65 диких панд у дикій природі, що належать в цілому семи популяціям. Вони виявили «істотне генетичне розходження між двома видами, що є першим геномним доказом видової диференціації».

Серед іншого, науковці знайшли докази того, що групи вибрали різні еволюційні шляхи, щоб досягти того, ким вони є сьогодні – відмінності, які можуть вплинути на їх шанси на виживання. Наприклад, гімалайські малі панди, можливо, пережили три різких скорочення їх числа з плином часу, явище, відоме як «пляшкове горлечко», при цьому тільки один відносно невеликий демографічний бум. З іншого боку, китайські червоні панди, схоже, мали менше таких вузьких місць і більш тривалий період зростання населення.

В результаті китайські червоні панди більш генетично різноманітні, в той час як гімалайські малі панди більш схильні до ризику шкідливих мутацій. Команда також знайшла докази того, що географічне розділення між цими двома групами проходить по річці Ялу-Зангбо, що в основному протікає через Тибет і знаходиться на північ від Гімалаїв. Але для підтвердження цієї теорії потрібні додаткові дослідження. Автори сподіваються, що їх результати будуть краще мотивувати зусилля для збереження малих панд.

В цілому вважається, що всього в світі налічується близько 10 000 китайських малих панд, але ситуація з гімалайською малою пандою може бути ще гірша. «Зокрема, популяція гімалайської малої панди охоплює південний Тибет, Китай, Непал, Індію і Бутан, популяція потребує термінового транскордоного міжнародного співробітництва для захисту цього виду», — пишуть автори наукової статті.

