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    У світі

    Вчені визначили причину високої тривалості життя

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    Вчені визначили причину високої тривалості життя - Вчені визначили причину високої тривалості життя
    Вчені визначили причину високої тривалості життя

    Дослідники з'ясували, що значна частина процесу старіння відбувається через епігенетичні зміни в ділянках ДНК

    Вчені Університету Джорджії виявили механізм, який визначає високу тривалість життя у різних тварин.

    Про це повідомляється в пресрелізі, опублікованому на MedicalXpress.

    Дослідники з'ясували, що значна частина процесу старіння відбувається через епігенетичні зміни в ділянках ДНК, утворених цитозином і гуаніном, які з'єднані один з одним за рахунок фосфатного зв'язку (CpG-сайти).

    Епігенетичні зміни в цьому випадку відбуваються через метилювання - приєднання метильної групи. Це не вносить зміни в саму ДНК, проте впливає на активність певних генів.

    Картина метилування змінюється з віком тварин, однак на старіння також впливає і інший фактор - дволанцюжкові розриви нитки ДНК. Ці розриви ремонтуються ферментами, званими модифікаторами хроматину. Однак при цьому модифікатори хроматину залишають CpG-острівці (області генома з великою кількістю CpG-сайтів), що призводить до змін експресії генів і впливає на долю клітин.

    Види з більшою тривалістю життя (люди, алігатори і слони) мають більш високі рівні CpG. За словами вчених, це допомагає модифікаторам хроматину повернутися на CpG-острівці після усунення розривів, а також виконує роль буфера, який допомагає зберегти основну частину епігенетичного контролю незмінною.

    ДНК
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