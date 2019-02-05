Вдова Децла анонсувала вихід посмертного кліпу репера



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Кирило Толмацький (Децл) помер у віці 35 років

6 лютого на YouTube з'явиться нове музичне відео Децла

Вдова російського репера Кирила Толмацького, відомого під псевдонімом Децл, на своїй сторінці в Instagram повідомила про вихід посмертного кліпу.

«6 лютого на YouTube каналі Detsl aka Le Truk з'явиться нове музичне відео, яке Кирило приготував для вас всіх. Хто має вуха, почує», - написала Юлія Толмацька.

Того ж дня в Центральній клінічній лікарні Москви відбудеться церемонія прощання з Децлом, після якої він буде похований на П'ятницькому цвинтарі.

Нагадаємо, російський реп-виконавець Кирило Толмацький помер 3 лютого на 36-му році життя. Його реп-кар'єра почалася в 2000 році. Тоді молодий артист під псевдонімом Децл випустив перший альбом під назвою «Хто ти?». З тих пір Тлумацький записав сім сольних альбомів і випустив щонайменше 27 кліпів.