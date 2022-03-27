Велика Британія назвала умови для зняття санкцій із РФ

У Лондоні заявили, що готові зняти обмеження з РФ після виводу її військ з України

У Лондоні заявили, що санкції, запроваджені проти російських фізичних осіб і компаній, можуть зняти, якщо Росія вийде з України та припинить агресію. Про це пише Reuters.

Міністерка закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс нагадала, що санкції застосували, аби скалічити російську економіку та змусити Путіна припинити війну.

Трасс зауважила, що обмеження можуть зняти, якщо Москва змінить курс. Щоправда, чиновниця пам'ятає: Росія підписала кілька угод, яких просто не дотримується. Відтак повинні бути жорсткі важелі, тобто сильні санкції.

Якщо ж агресія виникне ще раз, міністерка роздумує про можливість, аби санкції були швидкими.

До речі, Трасс додала, що спільне напрацювання санкцій зблизило Велику Британію та Європейський Союз після того, як відносини стали сильно напруженими після Brexit.

Нагадаємо, Британія конфіскує лондонську квартиру доньки Лаврова.

Також США вдарять по російських компаніях, що постачають товари військовим.

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