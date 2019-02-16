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    У світі

    Венесуельські генерали ведуть таємні переговори із опозицією – Болтон

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    <p>В Венесуелі - близько двох тисяч генералів</p> <div></div> - Венесуельські генерали ведуть таємні переговори із опозицією – Болтон

    В Венесуелі - близько двох тисяч генералів

    Болтон дізнався про таємні переговори генералів і опозиції в Венесуелі

    Представники військового командування Венесуели ведуть переговори з опозицією, яка підтримує тимчасового президента країни Хуана Гуайдо. Про це помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон повідомив в інтерв'ю Fox News, яке телеканал показав в ефірі в п'ятницю, 15 лютого.

    «Ключові генерали, провідні сили, що підтримують (главу Венесуели Ніколаса. - Ред.) Мадуро, знаходяться в постійному діалозі з опозицією», - зазначив він.

    «ЗМІ цього не бачать, це відбувається неявно. Проте діалог ведеться», - підкреслив Болтон.

    За його твердженням, в Венесуелі - близько двох тисяч генералів, що більше, ніж у всіх країнах НАТО разом узятих.

    Раніше на сторону Гуайдо перейшли генерал ВПС Франсіско Янес і полковник Рубен Пас Хіменес.

    Нагадаємо, США ввели додаткові санкції проти Венесуели. Повідомляється, що в список санкцій потрапили міністр нафти Венесуели і глава венесуельської держкомпанії PDVSA Мануель Кеведо. Кеведо з 1 січня 2019 року займає пост президента ОПЕК.

    Джерело: Deutsche Welle

    ЗМІ США ОПЕК
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