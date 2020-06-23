Ще у двох співробітників штабу Трампа діагностували Covid-19



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Хворі співробітники відвідували мітинг Трампа у Талсі, але носили маски протягом всього заходу, запевняють у штабі

Після підтвердження двох нових випадків штаб «активізував протоколи карантину, а також відстеження контактів»

Директор із питань комунікації президентської кампанії Дональда Трампа Тім Мерт повідомив, що в штабі було виявлено два нові випадки зараження коронавірусом.

Про це пише CNN.

«Після чергової серії тестування співробітників кампанії в Талсі, аналізи ще двох членів передової команди показали позитивний результат на коронавірус. Ці співробітники відвідували мітинг, але носили маски протягом всього заходу», - заявив Мерт.

Він зазначив, що після підтвердження двох нових випадків штаб «активізував протоколи карантину, а також відстеження контактів».

Раніше коронавірус був діагностований у шести співробітників передвиборчого штабу президента Дональда Трампа.

До слова, президент США Дональд Трамп у Талсі використовував новий термін для опису пандемії коронавірусу, згадавши китайське бойове мистецтво кунг-фу.

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Нагадаємо, станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.