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    У світі

    Ще у двох співробітників штабу Трампа діагностували Covid-19

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    <p>Хворі співробітники відвідували мітинг Трампа у Талсі, але носили маски протягом всього заходу, запевняють у штабі</p> - Ще у двох співробітників штабу Трампа діагностували Covid-19

    Хворі співробітники відвідували мітинг Трампа у Талсі, але носили маски протягом всього заходу, запевняють у штабі

    Після підтвердження двох нових випадків штаб «активізував протоколи карантину, а також відстеження контактів»

    Директор із питань комунікації президентської кампанії Дональда Трампа Тім Мерт повідомив, що в штабі було виявлено два нові випадки зараження коронавірусом.

    Про це пише CNN.

    «Після чергової серії тестування співробітників кампанії в Талсі, аналізи ще двох членів передової команди показали позитивний результат на коронавірус. Ці співробітники відвідували мітинг, але носили маски протягом всього заходу», - заявив Мерт.

    Він зазначив, що після підтвердження двох нових випадків штаб «активізував протоколи карантину, а також відстеження контактів».

    Раніше коронавірус був діагностований у шести співробітників передвиборчого штабу президента Дональда Трампа.

    До слова, президент США Дональд Трамп у Талсі використовував новий термін для опису пандемії коронавірусу, згадавши китайське бойове мистецтво кунг-фу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      37241
    • Хворіють
      19587
    • Одужали
      16642
    • Померли
      1012

    Нагадаємо, станом на ранок 22 червня в Україні лабораторно підтверджені 37 241 випадок Covid-19, за добу — 681 новий. Серед них - 45 дітей та 48 медичних працівників.

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