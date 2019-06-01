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    У світі

    Вибух на пороховому заводі в Росії: 38 поранених

    • Розсилка
    Вибух на пороховому заводі в Росії: 38 поранених

    Четверо знаходяться у важкому стані, загиблих немає

    МНС РФ підтверджує інформацію про 38 постраждалих під час вибуху на пороховому заводі «Кристал» в Дзержинську. Про це повідомляє «Інтерфакс».

    Серед них чотири людини знаходяться у важкому стані, 25 осіб отримали поранення середнього ступеня тяжкості, ще дев'ять - легкі травми. Як повідомляють в прес-службі міністерства, загиблих немає.

    Регіональне управління СК Росії порушило кримінальну справу за статтею «порушення вимог промислової безпеки виробничих об'єктів» (ч. 1 ст. 217 КК РФ).

    Нагадаємо, на території заводу «Кристал» в Дзержинську Нижегородської області сталося кілька вибухів техногенного характеру. Вибухи сталися в цеху з виробництва тротилу.

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