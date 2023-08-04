Атака авіабомбами на Харківщину та обстріл Чернігівщини: яка ситуація в регіонах

Вночі та вранці ворогом здійснено два обстріли Сумщини, зафіксовано 11 вибухів

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Тернопільській областях, а також на Полтавщині, Вінниччині, Житомирщині та Київщині. Про це свідчать дані обласних військових адміністрацій.

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Чернігівщина

За добу – шість обстрілів (84 вибухи), із мінометів, артилерії. Ворог стріляв по Новгород-Сіверському району. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина

Вночі та вранці ворогом здійснено два обстріли. Зафіксовано 11 вибухів. Обстріляно два населених пункти у Хотінській громаді. Попередньо – без людських втрат та руйнування критичної інфраструктури. Вчора протягом дня було здійснено 27 ворожих обстрілів. Зафіксовано 165 вибухів. Обстріляно 18 населених пунктів у дев'яти територіальних громадах: Краснопільській, Хотінській, Білопільській, Юнаківській, Миропільській, Дружбівській, Есманській, Новослобідській, Великописарівській. Дані щодо наслідків уточнюються.

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Дніпропетровщина

Вчора окупанти двічі вгатили по Нікополю. Застосували важку артилерію. Поцілили по мережах одного з комунальних підприємств. Минулося без постраждалих. З вечора і протягом ночі агресор п’ять разів обстріляв Нікопольщину. Гатив з важкої артилерії та РСЗВ. Поцілив по районному центру, Червоногригорівській та Мирівській громадам. Постраждали двоє мешканців Нікополя, їм надана необхідна допомога. У місті понівечені понад два десятки приватних будинків, легковий автомобіль, дві вантажівки, декілька сонячних панелей, теплиці, 3 газопроводи та дві лінії електропередач. Побиті 10 господарчих споруд, ще дві – знищені.

Запорізька область

За минулу добу військові РФ здійснили 75 ударів по 20 населених пунктах. 67 артилерійських обстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Залізничного, Новоандріївки, Новоданилівки, Гуляйпільського, Новодарівки, Червоного, Чарівного, Ольгівського, Малинівки, Білогір'я, Преображенки, Левадного, Кам'янського, Малих Щербаків, Степового, П'ятихаток. Зафіксовано чотири обстріли з РСЗВ по Новодарівці, Левадному та Кам'янському, а також два авіаційні удари по Малій Токмачці та атаки БПЛА по Малинівці та Новоандріївці.

Внаслідок ворожого артилерійського обстрілу поранення отримав 53-річний чоловік, якого оперативно доставлено в лікувальний заклад та надано необхідну медичну допомогу. Надійшло 23 повідомлення про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог завдав авіаційних ударів в районах Ветеринарного, Харкова та Веселого. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Гур'їв Козачок Богодухівського району, Висока Яруга Харківського району, Вовчанськ, Варварівка Чугуївського району та Бологівка Куп'янського району. На Куп’янському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районі Петропавлівки та Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали Фиголівка, Дворічна, Куп'янськ та Кучерівка. Внаслідок обстрілу м. Вовчанськ Чугуївського району пошкоджено два приватні будинки та господарчі споруди. У с. Бударки Чугуївського району внаслідок обстрілу з танка сталася пожежа у приватному домоволодінні.

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Ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Чернещина Ізюмського району, пошкоджено приватний будинок. За минулу добу постраждалих серед цивільного населення не зафіксовано.

Луганщина

Ворог обстріляв Невське та Білогорівку. За добу противник здійснив 131 обстріл (596 снарядів).

Донеччина

За минулу добу рашисти обстріляли вісім населених пунктів: с. Галицинівка, Авдіївка, с.Ласточкине, смт Північне, Часів Яр, с.Богоявленка, смт Курахівка, смт Нью-Йорк. Пошкоджено 21 житловий будинок, чотири гаражі. За добу на Донеччині: двоє загиблих, двоє поранених.

Миколаївщина

Вчора протягом дня ворог завдавав артилерійських ударів по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Також вчора – ворожі артилерійські обстріли по населеному пункту та береговій смузі Куцурубської громади, внаслідок чого пошкоджено житлові будинки. Минулося без постраждалих.

Херсонщина

За добу по області противник здійснив 53 обстріли (241 снаряд), з них по м. Херсон – дев'ять обстрілів (42 снаряди). Ворогом влучено в райони 21 населеного пункту області; територію та будівлю церкви, територію парку, будівлю релігійного закладу, кінотеатру, об'єкт інфраструатури, торговельний центр, територію медичного закладу та будівлі пенітенціарної установи у Херсоні. Внаслідок обстрілу вчора зранку Херсона поранено трьох пасажирів тролейбуса, четверо співробітників ДСНС. Пошкоджено спецтехніку. Усіх потерпілих шпиталізували, лікарі надають їм необхідну медичну допомогу. Під ворожий обстріл у Херсоні потрапив волонтер із Норвегії. Він отримав легкі поранення. Його шпиталізували до місцевої лікарні та надали необхідну медичну допомогу. Життю чоловіка наразі нічого не загрожує. Всього за добу через російську агресію дев'ять людей дістали поранення.

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Нагадаємо, триває 527-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулось близько 40 бойових зіткнень. Росія продовжує завдавати ударів по мирному населенню України.