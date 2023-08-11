Головна Світ Соціум
search button user button menu button

У Москві пролунав вибух (відео)

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
У Москві пролунав вибух (відео)
Вибух пролунав поруч із Карамишинським гідровузлом у російській столиці
фото з відкритих джерел

Очевидці повідомляють, що вибух трапився через влучання безпілотника

У столиці Росії Москві сьогодні, 11 серпня, стався вибух. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Зазначається, що вибух пролунав поруч із Карамишинським гідровузлом у російській столиці.

Місцеві мешканці повідомляють, що нібито бачили рух безпілотника. 

На місце подій вирушили екстрені служби.

Нагадаємо, що на Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де 9 серпня стався вибух, знайдено 48 фрагментів тіл. Вибух був такої сили, що в більшості загиблих відірвані кінцівки.

Як повідомлялося, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Голова Сергієво-Посадського міського округу поінформував, що через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.

Теги: вибух росія Москва

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Російський диктатор лякає світ ядерною війною
Загроза ядерної атаки збільшилась? Тривожні спостереження
25 липня, 11:43
Цивільна машина підірвалася на міні
Родина їхала по чорниці. На Житомирщині на міні підірвався автомобіль, водій загинув
11 липня, 14:06
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн
Треба розблокувати Чорне море, щоб усунути продовольчу небезпеку – глава Єврокомісії
19 липня, 07:50
Росія заявила про вихід із «зернової угоди»: Кулеба проводить термінові консультації з ООН
Росія заявила про вихід із «зернової угоди»: Кулеба проводить термінові консультації з ООН
17 липня, 21:21
SLB згорнула свої операції в РФ ще в березні 2022 року
Найбільша нафтосервісна компанія припинила постачання в РФ
15 липня, 03:59
ЗСУ тиснуть на ворога на Бахмутському напрямку
ЗСУ розповіли про головну проблему на Бахмутському напрямку
15 липня, 10:51
Силовики РФ затримали Стрєлкова і Губарєва
Услід за Гіркіним у Москві затримано його соратника, донецького колаборанта Губарєва
21 липня, 19:55
На місці інциденту працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції
У Будинку профспілок Одеси прогримів вибух: є загиблий (фото)
28 липня, 12:39
Із 55 країн Африки 38 не надіслали своїх лідерів на зустріч до Путіна
Британська розвідка пояснила, чому африканські лідери проігнорували конференцію Путіна
28 липня, 09:16

Соціум

У Москві пролунав вибух (відео)
У Москві пролунав вибух (відео)
Московський аеропорт закрито через безпілотник
Московський аеропорт закрито через безпілотник
«Вагнерівці» приєднаються до армії Білорусі на кордонах НАТО – розвідка
«Вагнерівці» приєднаються до армії Білорусі на кордонах НАТО – розвідка
Японію сколихнув потужний землетрус
Японію сколихнув потужний землетрус
Удар по російському танкеру Sig: з’явилося відео пошкоджень
Удар по російському танкеру Sig: з’явилося відео пошкоджень
У Туреччині стався новий землетрус: десятки постраждалих
У Туреччині стався новий землетрус: десятки постраждалих

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
21K
Дубінський у суді пояснив, як виїхав за кордон, та звинуватив в усьому МОЗ (відео)
18K
11 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
12K
Генерал США назвав найскладніше завдання українського контрнаступу
6061
«Камера обов'язково його знайде». Нардеп Шуфрич потрапив у конфуз у сесійній залі
5037
Обстріл нафтобази на Рівненщині: страшні наслідки (фото)
3135
На популярному курорті окупованого Криму продають лежачі місця у тіні

Новини

Екслідеру комуністів Симоненку повідомлено про підозру
Сьогодні, 10:47
Верховна Рада скасувала ліцензії на виробництво алкоголю для малих виноробних підприємств
Вчора, 18:00
Готували державний переворот: засуджено чотирьох поплічників Медведчука
Вчора, 10:25
ЗСУ вдарили по логістичному хабу окупантів: яка ситуація на фронті
Вчора, 06:56
Історія про «десять негринят». «Слуга» Беленюк заявив, що «збирається вижити» у Раді
9 серпня, 17:51
Вивіз із України пшеницю на $30 млн: засуджено окупаційного директора Бердянського морпорту
9 серпня, 16:53

Прес-релізи

14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
14-й окремій механізованій бригаді роти ударних БПЛА потрібна нова ударна «пташка»
3 серпня, 13:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту