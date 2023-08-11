У Москві пролунав вибух (відео)
Очевидці повідомляють, що вибух трапився через влучання безпілотника
У столиці Росії Москві сьогодні, 11 серпня, стався вибух. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Зазначається, що вибух пролунав поруч із Карамишинським гідровузлом у російській столиці.
Місцеві мешканці повідомляють, що нібито бачили рух безпілотника.
На місце подій вирушили екстрені служби.
Нагадаємо, що на Загорському оптико-механічному заводі в місті Сергієв Посад Московської області, де 9 серпня стався вибух, знайдено 48 фрагментів тіл. Вибух був такої сили, що в більшості загиблих відірвані кінцівки.
Як повідомлялося, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Голова Сергієво-Посадського міського округу поінформував, що через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.
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