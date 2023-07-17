Зернова угода» не закінчена? Ердоган заявив, що готовий переконати Путіна

Ердоган заявив, що міністр закордонних справ Туреччини проведе переговори з російською стороною.

Президент Росії Володимир Путін хотів би продовжити зернову угоду, і Реджеп Таїп Ердоган має намір обговорити з главою країни-агресорки нові умови уже в серпні цього року. Таку думку висловив президент Ердоган в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі перед своїм відльотом до Саудівської Аравії. Про це пише турецьке видання Gunes.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Ви знаєте, ми докладаємо всіх зусиль, щоб конфлікт між Росією та Україною не був настільки драматичним. Чорноморська ініціатива вже увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Завдяки ініціативі на світові ринки було відвантажено понад 33 млн тонн зернової продукції», – заявив журналістам турецький лідер.

«Багатьом країнам з низьким рівнем доходу вдалося запобігти втягненню в продовольчу кризу. Останніми днями ми активізували наші дипломатичні зусилля. Я хотів би подякувати всім сторонам, які сприяли реалізації цієї ініціативи», – заявив президент Туреччини.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Він також висловив переконання, що Путін може піти на поступки Україні. «Незважаючи на сьогоднішню заяву, я вважаю, що мій друг Путін, президент Росії, хоче продовження угоди», – запевнив він.

Ердоган додав, що міністр закордонних справ Туреччини проведе переговори з російською стороною. «Як тільки ми повернемося з поїздки (турне країнами Перської затоки, у яке відправивиться сьогодні лідер Туреччини – прим. «Главком»), я зустрінуся з паном Путіним. Ми обговоримо всі ці події під час зустрічі в серпні», – підсумував Реджеп Таїп Ердоган.

Тим часом російські ЗМІ уже вирішили трактувати по-своєму слова сказані Ердоганом і вирішили цинічно збрехати, що президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган нібито заявив, що продовольча угода уже «пішла в історію».

Нагадаємо, Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Домовленості щодо «зернової угоди» фактично припинено, її зупинено», – заявив він. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до «зернової угоди» як тільки її домовленості будуть виконані».