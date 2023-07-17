Головна Світ Політика
search button user button menu button

Зернова угода» не закінчена? Ердоган заявив, що готовий переконати Путіна

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Зернова угода» не закінчена? Ердоган заявив, що готовий переконати Путіна
Ердоган дав нову обіцянку щодо зернової угоди
фото: Gunes

Ердоган заявив, що міністр закордонних справ Туреччини проведе переговори з російською стороною.

Президент Росії Володимир Путін хотів би продовжити зернову угоду, і Реджеп Таїп Ердоган має намір обговорити з главою країни-агресорки нові умови уже в серпні цього року. Таку думку висловив президент Ердоган в аеропорту імені Ататюрка у Стамбулі перед своїм відльотом до Саудівської Аравії.  Про це пише турецьке видання Gunes. 

«Ви знаєте, ми докладаємо всіх зусиль, щоб конфлікт між Росією та Україною не був настільки драматичним. Чорноморська ініціатива вже увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Завдяки ініціативі на світові ринки було відвантажено понад 33 млн тонн зернової продукції»,  – заявив журналістам турецький лідер. 

«Багатьом країнам з низьким рівнем доходу вдалося запобігти втягненню в продовольчу кризу. Останніми днями ми активізували наші дипломатичні зусилля. Я хотів би подякувати всім сторонам, які сприяли реалізації цієї ініціативи», –  заявив президент Туреччини.

Він також висловив переконання, що Путін може піти на поступки Україні.  «Незважаючи на сьогоднішню заяву, я вважаю, що мій друг Путін, президент Росії, хоче продовження угоди», – запевнив він. 

Ердоган додав, що міністр закордонних справ Туреччини проведе переговори з російською стороною. «Як тільки ми повернемося з поїздки (турне країнами Перської затоки, у яке відправивиться сьогодні лідер Туреччини – прим. «Главком»), я зустрінуся з паном Путіним. Ми обговоримо всі ці події під час зустрічі в серпні», – підсумував Реджеп Таїп Ердоган.

Тим часом російські ЗМІ уже вирішили трактувати по-своєму слова сказані Ердоганом і вирішили цинічно збрехати, що президент  Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган нібито заявив, що продовольча угода уже «пішла в історію».

Нагадаємо, Росія заявила про зупинення «зернової угоди». Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, передають росЗМІ. 

«Домовленості щодо «зернової угоди» фактично припинено, її зупинено», – заявив він. Зазначається, що РФ «негайно повернеться до «зернової угоди» як тільки її домовленості будуть виконані».

Теги: путін Дмитро Пєсков переговори зерно новости росія Реджеп Таїп Ердоган конфлікт президент міністр

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Передача танків і панцерників Росгвардії – це єдине організаційне рішення, до якого вдався Путін після путчу»
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
29 червня, 07:46
Візит Зеленського до Японії був довгоочікуваним і отримав хороші відгуки
Як війна в Україні змінює Японію. «Жоден інший конфлікт не викликав тут такої реакції» Інтерв’ю
7 липня, 16:30
Росія хоче переконати богар, що радянський терор був «освобождєнієм»
Про що промовчало посольство Росії і не нагадало посольство України в Болгарії
9 липня, 09:09
За майже 500 днів великої війни терміни загальної мобілізації продовжувалися п’ять разів. Востаннє – з 20 травня 2023 року на 90 діб
З’явитися у 10-денний термін! Як реагувати на накази військкоматів: пояснюють юристи Війна і право
27 червня, 09:05
На маршрут через Україну припадає майже 5% загального обсягу імпорту газу в Європу
Коли припиниться транзит російського газу через Україну? Міністр енергетики відповів
23 червня, 09:11
Мер Львова наголосив, що він також не бачив експертів ЮНЕСКО на місці ракетного удару по історичному центрі Львова
Ракетний удар по Львову: Садовий розкритикував ЮНЕСКО за нерішучість
7 липня, 17:50
Міського голову Рівного визнано винним у корупційному правопорушенні
Суд усунув мера Рівного з посади
10 липня, 12:53
ЗСУ продовжують вести наступальні дії північніше та південніше міста Бахмут
ЗСУ наступають на чотирьох напрямках, ворог переміщує війська – Генштаб
11 липня, 09:19
Річард Найтон
«Готові летіти й битися проти Путіна». Головний маршал авіації Британії здивував заявою
15 липня, 07:53

Політика

Гарантії безпеки у Чорному морі: Кремль зробив заяву
Гарантії безпеки у Чорному морі: Кремль зробив заяву
Британія запровадила санкції проти росіян, які причетні до депортації українських дітей
Британія запровадила санкції проти росіян, які причетні до депортації українських дітей
У Придністров'ї знайдено вбитим лідера компартії
У Придністров'ї знайдено вбитим лідера компартії
Зернова угода» не закінчена? Ердоган заявив, що готовий переконати Путіна
Зернова угода» не закінчена? Ердоган заявив, що готовий переконати Путіна
Голова Мінфіну США зробила сильну заяву щодо санкційної війни з Росією
Голова Мінфіну США зробила сильну заяву щодо санкційної війни з Росією
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі
Польський лікар опинився у центрі скандалу через Саакашвілі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Скільки росіян звернулися із проханням взяти їх у полон. Речник «Хочу жити» назвав число
40K
Путін відреагував на пошкодження Кримського мосту
37K
Пенсіонерка з України підняла на вуха аеропорт у Польщі
26K
Окупант скаржиться на гори трупів біля Антонівського мосту (перехоплення)
25K
Під Бахмутом ЗСУ взяли у полон окупанта, який заснув на посту (відео)
17K
У російському командуванні назріває криза. ISW передбачив зміну ситуації на фронті

Новини

Прикордонники отримали цілий автопарк від фонду MK Foundation (фото)
Вчора, 11:17
Окупанти атакують «Шахедами» і намагаються зупинити ЗСУ: де тривають важкі бої
15 липня, 06:42
Українська енергосистема перенавантажена через спеку та кондиціонери
14 липня, 12:52
За добу ЗСУ знищили вісім ворожих смертоносних комплексів – Генштаб
13 липня, 06:36
«Коли Україна, нарешті, стане членом НАТО?»: відомі політики і дипломати аналізують рішення Альянсу (трансляція)
12 липня, 17:59
РФ атакує Україну дронами і намагається наступати на п’ятьох напрямках – Генштаб
12 липня, 06:33

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту