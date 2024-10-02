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Вибух змусив японський аеропорт скасувати польоти (відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Вибух змусив японський аеропорт скасувати польоти (відео)
Фотографія демонструє кратер від вибуху на руліжній доріжці в аеропорту Міядзакі
фото: Kyodo News

NHK: японський аеропорт Міядзакі скасував рейси через вибух

Керівництво аеропорту міста Міядзакі в Японії призупинило всі польоти. Про це повідомило Kyodo News із посиланням на представника повітряної гавані. Таке рішення було ухвалено на тлі того, що на одній із руліжних доріжок стався вибух. Згідно з публікацією, там здійнявся дим.

«Співробітник на диспетчерській вежі підтвердив, що обвал стався на руліжній доріжці незадовго до 8 ранку. Ми наразі перевіряємо, чи це було вибухом», – сказав представник аеропорту.

Повідомляється, що площа ушкоджень становить близько 7 кв. м. Офіційна причина руйнування асфальтового покриття поки що не називається. Проте, за даними низки видань, до екстрених служб надходило повідомлення про вибух. Крім цього, на кадрах прямої трансляції з аеропорту, яку веде телеканал TBS було видно, як шматки асфальту та землі розлетілися убік, а в небо здійнявся дим.

Як пише видання, адміністрація повітряної гавані встановлює причини та обставини події. Представник аеропорту зазначив, що найближчим часом злітні смуги не будуть відкриті.

Наразі на місці можливого вибуху працюють протипожежні служби. Встановлено, що в аеропорту пошкоджено асфальтове покриття однієї з доріжок. Співробітники правоохоронних органів уже евакуювали персонал та пасажирів аеропорту.

Нагадаємо, літак був змушений здійснити аварійну посадку після того, як жива миша вистрибнула з їжі під час польоту. Рейс Scandinavian Airlines (SAS) зі столиці Норвегії Осло до Малаги на півдні Іспанії був перенаправлений до Копенгагена.

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Теги: вибух аеропорт Японія літак

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