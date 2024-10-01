Іран призупинив авіапольоти в аеропорту Тегерана

Іран тимчасово зупинив усі авіарейси в міжнародному аеропорту Тегерана

Іран тимчасово призупинив усі вхідні та вихідні рейси в міжнародному аеропорту Тегерана після здійснення масованої ракетної атаки на Ізраїль. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як повідомив начальник аеропорту Саї Чаландарі, рішення було прийнято через негайну загрозу відповіді з боку Ізраїлю:

«На цей час ми призупинили вхідні і вихідні рейси в міжнародному аеропорту Тегерана».

Революційна гвардія Ірану заявила, що випустила майже 200 ракет по території Ізраїлю у вівторок увечері. У відповідь Армія оборони Ізраїлю оголосила про підготовку «безпрецедентної відповіді» та заявила, що вважає атаку Ірану оголошенням війни.

Крім того, Ізраїль розпочав вторгнення до Лівану, аби відновити безпеку в північних громадах країни, які потерпали від ракетних обстрілів угруповання «Хезболла». Також ізраїльські сили завдали удару по столиці Сирії Дамаску, де загинули троє людей, включаючи телеведучу Сафаа Ахмед.

Нагадаємо, Ізраїль анонсував відповідь на ракетний напад Ірану.