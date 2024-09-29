Спроба помсти: хусити запустили ракету по аеропорту, де перебував прем'єр Ізраїлю

Єменські хусити спробували помститись Ізраїлю за вбивство Хасана Насралли

В суботу 28 вересня єменські хусити запустили ракету по одному з аеропортів Ізраїлю, метою якої, за попередніми даними, був літак прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу. Про це повідомило видання The Times of Israel та інші ЗМІ.

Ізраїльські сили протиповітряної оборони успішно збили ракету за межами країни, запобігши трагедії.

Лідер хуситів Абдул Малік аль-Хуті виступив із заявою, в якій зазначив, що цей удар є помстою за смерть лідера «Хезболли» Хасана Насралли. Він також підкреслив, що загибель Насралли «не була марною» і що хусити продовжать свої дії проти Ізраїлю та його союзників.

Його заява прозвучала через кілька годин після того, як ліванське терористичне угруповання підтвердило, що главу "Хезболли" було вбито в п'ятницю внаслідок ізраїльського авіаудару в Бейруті.

«Ці великі жертви та велика несправедливість не будуть марними», – сказав лідер хуситів.

Нагадаємо, що смерть Насралли, лідера ліванського руху «Хезболла», стала великим ударом для угруповань, які ведуть боротьбу проти Ізраїлю на Близькому Сході. Його смерть ще більше загострила конфлікт у регіоні, який продовжує набирати обертів і загрожує ще більшими зіткненнями між різними сторонами конфлікту.

Нагадаємо, 27 вересня стало відомо, що Армія оборони Ізраїлю завдала точного удару по центральній штаб-квартирі «Хезболли», розташованій під житловими будинками в самому центрі Бейрута, в районі Дахіє.

До слова, ізряїльтяни заявили, що удар було завдано в той час, коли вищий командний склад «Хезболли» діяв зі штаб-квартири та здійснював терористичну діяльність проти громадян держави Ізраїль. Пізніше офіційно було повідомлено, що під час атаки загинув багаторічний лідер «Хезболли» Хасан Насралла.

Нагадаємо, що кілька днів тому «Хезболла» вперше за довгий час вирішила завдати ракетного удару по столиці Ізраїлю. Війська країни перехопили ракету, яка, за їх словами, летіла у напрямку житлового кварталу.