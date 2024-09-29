Російські дипломати розганяли фейк про F-16

Дезінформація мала на меті зобразити обурення американських платників податків

Російських дипломатів вчергове зловили на брехні. Посольство РФ у Південно-Африканській Республіці опублікувало у мережі X фотографію нібито збитого українського винищувача F-16. Про це інформує Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки Spravdi.

Насправді, на фото – літак ВПС США, який розбився у 2019 році. Росіяни відредагували фото, додавши на хвіст літака українську символіку, констатує Newsweek.

Поширене Посольством РФ у Південно-Африканській Республіці фейкове фото фото: Х

Крім цього, пізніше проросійські джерела поширили і фейк про те, що мурал із «втраченим» винищувачем з’явився в Арлінгтоні біля Вашингтона, де розташований Пентагон, повідомляє StopFake.

Дезінформація, очевидно, мала на меті зобразити обурення американських платників податків та містила підпис «І за це ми платимо?».

Раніше дипфейк Кулеби намагався виманити в сенатора США секретну інформацію.