На Білгородщині після «втручання» зійшов із рейок вантажний потяг

Внаслідок вибуху із колій зійшли електровоз та близько 10 вагонів (загалом у потязіх було 58)

Вибух стався на перегоні Волоконівка – Новий Оскол

У Білгородській області Росії увечері 10 вересня внаслідок вибуху на залізничних коліях зійшов з рейок вантажний потяг. Про це повідомляє Telegram-канал Baza.

Повідомляється, що вибух стався на перегоні Волоконівка – Новий Оскол.

За словами джерел видання, вантажний потяг, що прямував з Батайська до Старого Осколу, наїхав на вибуховий пристрій, закладений під рейкою.

Внаслідок вибуху із колій зійшли електровоз та близько 10 вагонів (загалом у потязіх було 58). Видання стверджує, що вагони були порожні, та, за попередніми даними, постраждалих немає.

Водночас губернатор російського регіону Вячеслав Гладков заявив, що аварія сталася внаслідок «незаконного втручання в роботу залізничного транспорту», не уточнивши деталей.

Через аварію скасовано рух кількох електричок. Також кілька пасажирських поїздів направили в об'їзд. На місці працюють спецслужби. Наразі вони обстежують залізничне полотно на наявність інших вибухових пристроїв.

Слідчий комітет Росії відкрив провадження за статтею про терористичний акт, що спричинив заподіяння значної майнової шкоди.

Нагадаэмо, в ніч на 11 вересня, у російському Ноябрську двоє школярів, 13 та 14 років, спалили багатоцільовий вертоліт Мі-8. Їм обіцяли за це «роботу» 5 млн руб. (2,24 млн гривень). Повідомляється, що школярі проникли на територію вертолітного майданчика в аеропорту Ноябрська через дірку в паркані. Після цього вони облили гелікоптер горючою рідиною й з другої спроби підпалили цигарками. Через вибух рідини один із хлопців отримав сильні опіки обличчя.