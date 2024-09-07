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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді
На місці влучання працюєє ДСНС
фото: ДСНС

У місті лунали вибухи

Сьогодні, 7 вересня, вночі, під час повітряної тривоги, у Полтаві пролунали вибухи. Ворог завдав удару по об'єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв», – проінформував Пронін.

Станом, на 23:14 у Полтаві оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували російський удар по Полтаві.

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Теги: Полтава вибух тривога

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