Росіяни вдарили по цивільній інфраструктурі в Полтавській громаді

У місті лунали вибухи

Сьогодні, 7 вересня, вночі, під час повітряної тривоги, у Полтаві пролунали вибухи. Ворог завдав удару по об'єктах цивільної інфраструктури. Про це повідомив голова Полтавської ОВА Філіп Пронін.

«Ворог поцілив у цивільну інфраструктуру в Полтавській громаді. Попередньо без жертв», – проінформував Пронін.

Станом, на 23:14 у Полтаві оголошено відбій повітряної тривоги.

Нагадаємо, у Білому домі прокоментували російський удар по Полтаві.