«Відбивався» вогнегасником від поліції: українець прославився у мережі (відео)

Відеозапис того, як українець не виконував вказівки поліцейських, швидко розлетівся в інтернеті

Українець чинив опір польським правоохоронцям, в його затриманні брали участь вісім поліцейських

У столиці Польщі Варшаві затримали 36-річного українця, який грубо порушив правила дорожнього руху: він виїхав на тротуар та ледь не збив чоловіка з дитиною.

Як повідомляють польські ЗМІ, чоловік чинив опір, в його затриманні брали участь вісім поліцейських.

Відеозапис того, як українець не виконував вказівки поліцейських, швидко розлетівся в інтернеті. На кадрах видно, як чоловік застосовує проти правоохоронців вогнегасник, коли вони підходять до його транспортного засобу.

Через деякий час після виходу з автомобіля українець почав тікати. Правоохоронці були змушені викликати підкріплення, щоб зловити порушника.

До слова, в Ужгороді чоловік побив жінку з дитиною через місце в маршрутці.