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    «Відбивався» вогнегасником від поліції: українець прославився у мережі (відео)

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    Відеозапис того, як українець не виконував вказівки поліцейських, швидко розлетівся в інтернеті - «Відбивався» вогнегасником від поліції: українець прославився у мережі (відео)
    Відеозапис того, як українець не виконував вказівки поліцейських, швидко розлетівся в інтернеті
    Скріншот з відео

    Українець чинив опір польським правоохоронцям, в його затриманні брали участь вісім поліцейських

    У столиці Польщі Варшаві затримали 36-річного українця, який грубо порушив правила дорожнього руху: він виїхав на тротуар та ледь не збив чоловіка з дитиною.

    Як повідомляють польські ЗМІ, чоловік чинив опір, в його затриманні брали участь вісім поліцейських.

    Відеозапис того, як українець не виконував вказівки поліцейських, швидко розлетівся в інтернеті. На кадрах видно, як чоловік застосовує проти правоохоронців вогнегасник, коли вони підходять до його транспортного засобу.

    Через деякий час після виходу з автомобіля українець почав тікати. Правоохоронці були змушені викликати підкріплення, щоб зловити порушника.

    До слова, в Ужгороді чоловік побив жінку з дитиною через місце в маршрутці.

    Теги: кримінал Польща водій українці поліція
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    «Відбивався» вогнегасником від поліції: українець прославився у мережі (відео)