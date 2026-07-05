Економіст розкрив парадокс: Розбомбивши НПЗ, Україна економить уряду РФ 200 млрд рублів на місяць

Російський економіст Іноземцев пояснив, чому високі ціни на нафту не допомогли Путіну

Попри різке зростання світових цін на нафту навесні 2026 року, російський бюджет не отримав очікуваних надприбутків. Ба більше, удари України по російських нафтопереробних заводах призвели до несподіваного ефекту – Кремль почав економити сотні мільярдів рублів щомісяця. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів провідний російський економіст Владислав Іноземцев.

Він нагадує, що, в Росії діє спеціальний механізм – так званий демпфер, який покликаний стримувати ціни на пальне всередині країни. Якщо світова ціна на нафту різко зростає, уряд компенсує нафтовим компаніям різницю між вигіднішим експортом і дешевшим продажем пального на внутрішньому ринку.

«Нафтова компанія може продати бензин на внутрішньому ринку дешевше чи на експорт – дорожче. Щоб компанії не вивозили весь бензин на експорт, уряд компенсує їм цю різницю у ціні безпосередньо з бюджету», – пояснив Іноземцев.

Він навів приклад, що у січні 2026 року на виплати за демпфером було спрямовано 18 млрд рублів, а вже у травні, після стрибка світових цін на нафту, ця сума зросла у 12 разів. Через це бюджетні доходи збільшилися значно менше, ніж могли б.

«Якщо в лютому нафтогазові доходи бюджету були в районі 400 млрд рублів, то у травні вони зросли десь до 650 млрд. Але якби уряд не платив демпфер і не стримував внутрішні ціни на бензин, ця сума могла б досягти 900 млрд», – зазначив економіст.

За словами Іноземцева, після українських ударів по російських НПЗ ситуація кардинально змінилася. Через дефіцит пального ціни на бензин усередині Росії різко підскочили, перевищивши встановлені межі, що автоматично призвело до припинення дії механізму демпфера.

«Зараз через ваші дрони ціни на бензин на внутрішньому російському ринку поперли вгору зі страшною силою. Через це вони вийшли за встановлені ліміти зростання цін і демпфер «відключився», – сказав він.

Саме це, за словами економіста, і створило парадоксальну ситуацію.

«Розбомбивши НПЗ, Україна дозволила російському уряду не платити зайвих 200–220 млрд рублів на місяць нафтовикам», – наголосив Іноземцев.

Водночас він зазначив, що тепер для Кремля головним фактором є вже не стільки світові ціни на нафту, скільки ефективність міжнародних санкцій.

«Зараз для Москви головне питання вже не в ціні нафти, а в тому, чи американці повернуть санкції проти Індії за купівлю російської нафти і чи буде продовжено реальну боротьбу з тіньовим флотом», – пояснив економіст.

Водночас фінансова ситуація в Росії, на його думку, залишається складною.

«У будь-якому разі дефіцит російського бюджету буде дуже великим – за моїми прогнозами, 7–8 трлн рублів за підсумками року», – підсумував Владислав Іноземцев.

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Оголошена Володимиром Зеленським 25 червня нова хвиля дронових атак, покликана схилити Кремль до мирних переговорів, демонструє здатність українського президента перегравати Володимира Путіна в інформаційній війні.

Зауважимо, що протягом чотирьох років Володимиру Путіну вдавалося захищати населення РФ від економічних наслідків війни, проте українські ракетні та безпілотні удари по ключовій енергетичній інфраструктурі перетворили війну на паливну кризу.