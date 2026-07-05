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Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Утік із Нью-Йорка та пішов на фронт через борги: історія правнука Брежнєва, який опинився в українському полоні
Вихід із фінансової скрути Мілаєв знайшов у підписанні контракту з міноборони РФ
фото: скріншот із відео

Правнук радянського генсека Антон Мілаєв на першому ж бойовому завданні здався в полон українським військовим

Життя нащадків радянської номенклатури часто складається непередбачувано, проте історія 45-річного Антона Мілаєва виділяється навіть на цьому тлі. Вихованець і названий онук доньки генсека Галини Брежнєвої, який майже двадцять років прожив у Нью-Йорку, опинився в українському полоні після невдалої спроби штурму на Херсонському напрямку. Як інформує «Главком», свою історію Антон Мілаєв розповів у проєкті «Хочу жить».

Від «золота партії» до американської еміграції

Родинні зв'язки Антона Мілаєва з сім’єю Брежнєвих беруть початок у 1951 році, коли донька генсека Галина вийшла заміж за відомого артиста цирку Євгена Мілаєва. Для нього це був третій шлюб, і від попередніх союзів він уже мав дітей. Одного з їхніх нащадків Галина Брежнєва згодом виховувала як рідного сина.

Попри те, що про ці зв’язки «знав увесь світ», Антон запевняє, що ніколи не намагався спекулювати на гучному прізвищі задля кар'єри в Росії. Проте відоме ім'я переслідувало його повсякденно – аж до регулярних запитань від знайомих про те, «де золото партії». Саму Галину Брежнєву він згадує як хорошу людину, яка багатьом допомагала.

У 1995 році Мілаєв емігрував до США, де прожив 19 років. У Нью-Йорку він працював на будівництвах, у флоті та в таксі. Однак американський спосіб життя та правова система зрештою змусили його повернутися.

«Щоб там жити... там треба продати душу, забути своє коріння, влитися в систему... Там дуже багато законів, які проти людей. Не глянув на жінку – усе, харасмент тобі приписують у суді», – поділився полонений.

Туга за радянським минулим та втома від системи змусили його повернутися до Москви.

Мільйонний борг та роковий контракт

У Москві Антон працював водієм вантажівки із зарплатою близько 100 тисяч рублів. Невдовзі він загруз у сімейних судових тяжбах за частку в квартирі вартістю 30 мільйонів рублів, та в результаті залишився без прописки і з боргами.

Вихід із фінансової скрути Мілаєв знайшов у підписанні контракту з міноборони РФ, сподіваючись відсидітися в тилу.

«Гроші треба було віддавати. Борг... близько мільйона рублів... Я думав, розмірковував. Ну, взагалі-то я не збирався йти у штурмовики... Думав, що потраплю, ну, теж водієм...», – ділиться полонений.

Контракт він підписав на початку 2025 року в Костромі, спокусившись на виплату в 1,4 млн рублів. Проте замість тилової служби після тритижневої підготовки в селищі Піски на Луганщині його відправили на передову.

Перший бій і здача в полон

На фронті підрозділ окупантів зазнав колосальних втрат. За словами Мілаєва, з усієї їхньої бригади на той момент залишалося близько 20 осіб, а вижити в тій «м'ясорубці» було практично неможливо.

Його перше бойове завдання завершилося повним розгромом. Штурмовики потрапили під удар артилерії. Рятуючись, Мілаєв вийшов до зруйнованого мосту біля води, де його засікли українські дрони:

Перед відправкою на фронт російські політруки залякували солдатів байками про те, що в полоні «наживу вирізають органи та викидають на смітник», радячи вчиняти самогубство. Втім, реальні умови утримання в українському полоні окупант Антон Мілаєв назвав «шикарними» та такими, що відповідають закону.

Раніше стало відомо, правнук колишнього генерального секретаря ЦК КПРС Леоніда Брежнєва Антон Мілаєв потрапив у полон до українських військових.

До слова, бійці 12-ї бригади спеціального призначення «Азов» Національної гвардії України взяли в полон окупанта, котрий як дві краплі води схожий на диктатора Володимира Путіна. У минулому грав у КВК, керував дитячою театральною студією та є професійним мімом. 

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Теги: історія гроші полон Міноборони РФ партії фронт

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