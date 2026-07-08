Удари по Києву та Харкову, палає НПЗ у Саратові: головне за ніч 8 липня
Дайджест новин, які сталися у ніч на 8 липня 2026 року
Ніч на 8 липня стала складною для Києва, Харкова і Полтави. Росіяни завдали масованого балістичного удару по столиці. Водночас безпілотники вкотре атакували один з найбільших НПЗ Росії. «Главком» склав добірку головних подій за ніч проти 8 липня.
Росія масовано атакувала Київ балістичними ракетами
У ніч на 8 липня російські війська здійснили масовану балістичну атаку на Київ, кілька разів запускаючи ракети з різних напрямків. Повітряні сили ЗСУ неодноразово попереджали про загрозу балістики та повідомляли про ракети, що прямували безпосередньо на столицю.
Унаслідок ворожого удару зафіксовано влучання у Деснянському та Святошинському районах, де спалахнули масштабні пожежі у складських приміщеннях і нежитлових будівлях. На місцях досі працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби, які ліквідовують наслідки атаки та уточнюють інформацію про руйнування і можливих постраждалих.
За останніми даними, у Києві медична допомога знадобилась двом людям. Одного з них медики госпіталізували.
Харків вкотре опинився під ракетним ударом
У ніч на 8 липня російські війська завдали ракетного удару по Харкову, влучивши в Основ'янський та Немишлянський райони міста. За словами мера Ігоря Терехова, у Немишлянському районі пошкоджено понад 10 приватних будинків, тоді як наслідки влучання в Основ'янському районі ще уточнюються.
Пізніше голова міста повідомив, що пошкоджено понад 20 приватних будинків, скління вікон храму, мережу вуличного освітлення та п’ять автомобілів.
Попередньо, двоє постраждалих – у них гостра реакція на стрес.
Дрони вкотре вдарили по одному з найбільших НПЗ Росії
У ніч на 8 липня безпілотники атакували Саратовський нафтопереробний завод, що входить до структури «Роснєфті», після чого на підприємстві спалахнула масштабна пожежа. Очевидці зафіксували серію вибухів, а OSINT-канали оприлюднили відео з густим чорним димом і потужним загравою над територією НПЗ. Напередодні влада Саратовської області попереджала про загрозу атаки дронів, а «Росавіація» тимчасово обмежила роботу місцевого аеропорту. Офіційної інформації про масштаби пошкоджень стратегічного підприємства російська влада поки не оприлюднила.
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