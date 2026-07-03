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В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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В Україні місцями дощитиме: погода на 3 липня 2026
В Україні хмарно з проясненнями, очікуються дощі
фото: glavcom.ua

Вдень у столиці температура коливатиметься від 26° до 28°

Сьогодні, 3 липня, в Україні хмарно з проясненнями, в деяких областях місцями дощі, гроза. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

В більшості західних, північних, Вінницькій, вдень і в центральних, Одеській та Миколаївській областях помірні, місцями значні дощі, грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, на решті території без опадів. Вітер північно-західний, на сході країни східний, 5-10 м/с. Температура вночі 18-23°, вдень 29-34°, на Київщині 25-30°, в західних, Житомирській та Вінницькій областях вночі 14-19°, вдень 22-27°.

Прогноз погоди на 3 липня
Прогноз погоди на 3 липня
Укргідрометцентр

У п'ятницю, 3 липня, у Києві, хмарно з проясненнями. Вночі місцями помірний короткочасний дощ, вдень значні дощі , грози , в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура по області вночі 18-23°, вдень 25-30°, у Києві вночі 21-23°, вдень 26-28°.

Синоптики попереджають про небезпечні метеорологічні явища по території Київщини та Києв – І рівень небезпечності, жовтий.

Як відомо, у п’ятницю, 3 липня, в Україні різко спаде спека. Температура повітря опуститься приблизно на 10°. 

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Теги: прогноз погоди погода гроза Укргідрометцентр спека

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