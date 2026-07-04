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Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Останній посол України в Москві пояснив, куди треба влучити ЗСУ, щоб росіяни справді злякалися війни
Володимир Єльченко впевнений, якщо зруйнувати Керченський міст, росіяни вжахнуться
фото з відкритих джерел

Перелом у суспільній свідомості можуть спричинити лише події, які матимуть для росіян потужне символічне значення

Черги за пальним, українські удари по території РФ чи інші побутові труднощі навряд чи суттєво змінять ставлення більшості росіян до війни. Натомість перелом у суспільній свідомості можуть спричинити лише події, які матимуть для росіян потужне символічне значення. Як інформує «Главком», таку думку в інтерв’ю «Радіо «Свобода» висловив дипломат, останній посол України в Росії (2010-2014 рр.) Володимир Єльченко.

«Мені здається, що не вистачає ось чого: росіяни дуже полюбляють такі певні символізми. І з плюсом, і з мінусом. Що я маю на увазі? От якщо попаде гарно по Керченському мосту і він просто розвалиться, або якщо ракета впаде на штаб-квартиру ФСБ в Москві чи там, не знаю, на Луб’янку десь, чи на Генштаб Міноборони – от це справить враження. Вони побачать і просто жахнуться. Тобто якби в Кремль влетіла ракета там чи в мавзолей», – пояснив дипломат

Також Єльченко припустив, що на півострові вже спостерігається відтік представників окупаційних силових органів, які звільняються зі служби та залишають Крим.

На думку дипломата, Керченський міст нині залишається фактично головним шляхом сполучення окупованого півострова з Росією, тому його втрата може суттєво вплинути не лише на логістику, а й на суспільні настрої.

«Мені здається, що настрій у Криму радикально поміняється, коли вони зрозуміють, що це вже не фантазія, що Україна може туди повернутися», – зазначив дипломат.

Володимир Єльченко також припустив, що після такого розвитку подій можуть змінитися настрої не лише на окупованому півострові, а й у російському суспільстві загалом, що, на його думку, вплине на ставлення оточення президента РФ Володимира Путіна до продовження війни.

Український дипломат, колишній постійний представник України в ООН, посол у Вашингтоні, Володимир Єльченко працював також чотири роки послом у Москві. Він, до речі, був останнім послом України в Росії (2010-2014 рр.), бо потім – після окупації Криму – Київ посла відкликав і вже не призначав. Єльченка вважають людиною, яка знає Росію зсередини, бо працював там і багато їздив Росією.

Нагадаємо, у ніч прои третього липня Сило оборони України уразили залізничний міст через Красногвардійський канал, підрозділ радіоелектронної розвідки у Севастополі та інші об’єкти ворога на території тимчасово окупованого Криму. 

Також уранці 3 липня в російському Білгороді пролунали вибухи. Над містом з'явився дим, а також виникли перебої з електро- та водопостачанням. 

До слова, 2 липня було уражено Нижньогородський нафтопереробний завод та лінійну виробничо-диспетчерську станцію (ЛВДС) «Старолікєєво» у місті Кстово.

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Теги: Міноборони посол Україна Керченський міст ракета росіяни

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