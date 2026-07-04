«Я ніколи не здаюся». 107-річна американка поділилася незвичним секретом довголіття
Діти та онуки пенсіонерки розповіли, в чому, на їхню думку, криється секрет її довголіття
107-річна американка поділилася секретами свого довголіття. Пенсіонерка розповіла, що допомагає їй зберігати оптимізм, в інтерв'ю телеканалу Fox 26, пише «Главком».
Кретора Біггерстафф народилася у 1919 році, тож за своє життя вона була свідком багатьох історичних подій. «Я бачила дуже багато. Було чимало хорошого, але було й погане», – розповіла довгожителька.
Водночас вона завжди вміла зберігати оптимізм. У свої 107 років вона залишається активною та щасливою. «Мене підтримує моя віра. Я завдячую всім Господу. Я боєць. Я ніколи не здаюся», – пояснила вона.
За словами доньки довгожительки Сью Тозі, вона не думала, що її мама доживе до 107 років. На думку жінки, секрет довголіття її мами криється у здоровому способі життя та відсутності шкідливих звичок. «Думаю, ніхто не міг цього уявити. Але вона майже ніколи серйозно не хворіла, ніколи не курила, не вживала алкоголю й завжди залишалася дуже активною», – розповіла Сью Тозі.
Водночас сама Кретора Біггерстафф завдячує своїм довголіттям Богу. «Більшість людей не доживають до 107 років. Я не приписую собі цієї заслуги. Усю славу віддаю Господу», – сказала Кретора.
За словами ще однієї доньки довгожительки, Керол Овенс, Кретора свого часу багато подорожувала. «Вона побувала буквально по всьому світу. І завжди чимось займається», – сказала жінка.
Онук довгожительки Боб Біггерстафф також розповів про свою бабусю. Він зізнався, що захоплюється нею. «Вона моя бабуся, така сама, якою я знаю її все своє життя. І це найдивовижніше – вона й досі має ясний розум», – зауважив чоловік.
Нагадаємо, 82-річний лідер гурту The Rolling Stones Мік Джаггер продовжує виступати попри поважний вік та дивує шанувальників своєю енергійністю та молодістю. Музикант розповів, що саме допомагає йому залишатися активним та в чому криється секрет його довголіття.
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