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Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Трамп переплутав Зеленського з Путіним на саміті НАТО (відео)
Зеленський і Трамп поспілкувалися з журналістами
фото: Getty Images

Трамп назвав Японію «Ісламською Республікою»

Президент США Дональд Трамп переплутав лідера України Володимира Зеленського з російським президентом Володимиром Путіним. Глава Білого дому вкотре обмовився перед камерами. Про це пише «Главком» із посиланням на Kyodo News.

На 36-му саміті НАТО Володимир Зеленський та Дональд Трамп мали зустріч. Під час спілкування з пресою стався курйозний інцидент, який викликав у залі сміх та занепокоєння у президента США.

80-річний Дональд Трамп звернувся до преси із питанням, чи залишилися у них питання до Володимира Зеленського. Однак річ у тім, що він назвав українського президента Путіним. «Чи є у вас питання до президента Путіна?» – сказав Трамп, показуючи на Зеленського, який сидів поруч.

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Після того, як прозвучало питання Трампа, присутні почали сміятися, що помітив американський президент, та одразу виправився. «Чи є у вас питання до президента Путіна, не до Зеленського? Що б ви хотіли його запитати? Бо я можу поставити йому це питання».

Володимир Зеленський відреагував на обмовку Трампа посмішкою.

Крім цього, Дональд Трамп назвав Японію «Ісламською Республікою». «Ісламська Республіка Японія випустила по нас 111 ракет», – сказав Трамп. Водночас Японія та США є багаторічними союзниками у питаннях безпеки. Схоже, що 80-річний президент переплутав Японію з Іраном.

До слова, президент Франції Еммануель Макрон втрапив у курйозну ситуацію з першою леді Туреччини Еміне Ердоган. Макрон намагався проявити свою прихильність дружині президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, проте вона не оцінила такого жесту.

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Теги: саміт путін Дональд Трамп Володимир Зеленський гумор відео

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