«Слово пацана» та інші російські серіали слугували передвиборчою агітацією Путіна − ЗМІ

У матеріалах перераховані назви фільмів і серіалів, які планують «поширювати» і «просувати» у зв'язку з виборами президента Росії

Творці серіалів заперечують своє відношення до створення контенту для виборів президента

Російське видання «Медуза» повідомляє, що «Слово пацана», «Холоп» та інші популярні в Росії серіали знімали як «контент» до перевиборів російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Медуза», з посиланням на внутрішні документи адміністрації президента РФ.

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Як стало відомо, ще навесні 2023 року в Кремлі відбулася нарада, присвячена прийдешньому переобранню Володимира Путіна. На ній співробітникам адміністрації, федеральним чиновникам і політтехнологам демонстрували багатосторінкову презентацію під назвою «Творчий контент до виборів».

Її показував голова управління громадських проєктів адміністрації Путіна Сергій Новіков, у чиєму відомстві зараз ухвалюють головні рішення щодо державної культурної політики РФ.

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Презентація була підготовлена Новіковим у співавторстві з головою Інституту розвитку інтернету Олексієм Гореславським. Під час війни ІРІ став розподільником колосальних коштів, які витрачають на виробництво фільмів, серіалів та іншої культурної продукції, багато з яких мають пропагандистський характер.

Згідно з текстом, загалом під вибори 2024 року АП та ІРІ підготували кілька десятків «творчих проєктів».

Підлеглі Новікова взяли на себе їхнє просування за допомогою блогерів і ЗМІ, а відомство Гореславського − цифрову і зовнішню рекламу, а також маркетинг загалом. Залучили до роботи й АНО «Діалог», ще одну пропагандистську структуру, яка має відділення по всій Росії і з 24 лютого 2022 року займається поширенням фейків про Україну. У презентації зазначено, що діалогівцям доручили «поширення контенту в регіонах».

У документі перераховані назви фільмів і серіалів, які планують «поширювати» і «просувати» у зв'язку з виборами президента Росії. Серед них як проєкти «за тематикою СВО» (тобто про війну проти України), так і дуже популярні мейнстримні фільми та серіали, які дуже складно запідозрити в просуванні продержавного порядку денного.

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У документі вказані комедія «Холоп 2», драма про фігурне катання «Лід 3», мюзикл «Бременські музиканти», фільм-казка «За щучим велінням», серіал «Слово пацана».

За оцінкою авторів презентації, ці та інші проєкти покликані забезпечити «захист національних інтересів» і свідчити «про збереження культурної ідентичності, традицій і суверенітету».

Зокрема, найпопулярніший в РФ за останні роки серіал «Слово пацана», що розповідає про казанські кримінальні угруповання останніх радянських років, покликаний забезпечити «підвищення рівня знання населення про позитивні зміни в житті людей у Росії, про історичні та сучасні досягнення співвітчизників, про героїв наших днів і приклади для наслідування».

Є в документі і більш очевидні приклади. Наприклад, серіал «НДР» − про роботу радянського розвідника у Східній Німеччині, який, згідно з презентацією, показує «позитивний імідж співробітника органів держбезпеки».

Крім того, там є проєкти, безпосередньо присвячені війні проти України і «жителям нових територій». Наприклад, «Отцы Донбасса», який називають «багатосерійним документальним фільмом про людей і події, що відбуваються на південних рубежах Росії на територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Ростовської областей ПФО Росії».

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За даними «Медузи», на цей проект Президентський фонд культурних ініціатив витратив майже 20 мільйонів рублів.

Ще один проєкт про війну, серіал «20/22», розповідає історію кохання Данила, який вирушив на Донбас «добровольцем із гуманітарною місією», і Аліси, «категоричної противниці спецоперації».

«Медуза» спробувала взяти коментарі у творців цих фільмів і серіалів, але вони говорити відмовилися. Водночас джерела, близькі до знімальних груп і режисерів заявили, що нібито «вперше чують» про те, що картини можуть бути частиною передвиборчої кампанії Путіна.

Нагадаємо, Кремль проводить дезінформаційну кампанію з дискредитації Зеленського.

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