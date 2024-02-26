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«Слово пацана» та інші російські серіали слугували передвиборчою агітацією Путіна − ЗМІ

Катерина Іванова
glavcom.ua
«Слово пацана» та інші російські серіали слугували передвиборчою агітацією Путіна − ЗМІ
У матеріалах перераховані назви фільмів і серіалів, які планують «поширювати» і «просувати» у зв'язку з виборами президента Росії
фото: АР

Творці серіалів заперечують своє відношення до створення контенту для виборів президента

Російське видання «Медуза» повідомляє, що «Слово пацана», «Холоп» та інші популярні в Росії серіали знімали як «контент» до перевиборів російського диктатора Володимира Путіна. Про це повідомляє «Медуза», з посиланням на внутрішні документи адміністрації президента РФ.

Як стало відомо, ще навесні 2023 року в Кремлі відбулася нарада, присвячена прийдешньому переобранню Володимира Путіна. На ній співробітникам адміністрації, федеральним чиновникам і політтехнологам демонстрували багатосторінкову презентацію під назвою «Творчий контент до виборів».

Її показував голова управління громадських проєктів адміністрації Путіна Сергій Новіков, у чиєму відомстві зараз ухвалюють головні рішення щодо державної культурної політики РФ.

Презентація була підготовлена Новіковим у співавторстві з головою Інституту розвитку інтернету Олексієм Гореславським. Під час війни ІРІ став розподільником колосальних коштів, які витрачають на виробництво фільмів, серіалів та іншої культурної продукції, багато з яких мають пропагандистський характер.

Згідно з текстом, загалом під вибори 2024 року АП та ІРІ підготували кілька десятків «творчих проєктів».

Підлеглі Новікова взяли на себе їхнє просування за допомогою блогерів і ЗМІ, а відомство Гореславського − цифрову і зовнішню рекламу, а також маркетинг загалом. Залучили до роботи й АНО «Діалог», ще одну пропагандистську структуру, яка має відділення по всій Росії і з 24 лютого 2022 року займається поширенням фейків про Україну. У презентації зазначено, що діалогівцям доручили «поширення контенту в регіонах».

У документі перераховані назви фільмів і серіалів, які планують «поширювати» і «просувати» у зв'язку з виборами президента Росії. Серед них як проєкти «за тематикою СВО» (тобто про війну проти України), так і дуже популярні мейнстримні фільми та серіали, які дуже складно запідозрити в просуванні продержавного порядку денного.

У документі вказані комедія «Холоп 2», драма про фігурне катання «Лід 3», мюзикл «Бременські музиканти», фільм-казка «За щучим велінням», серіал «Слово пацана».

За оцінкою авторів презентації, ці та інші проєкти покликані забезпечити «захист національних інтересів» і свідчити «про збереження культурної ідентичності, традицій і суверенітету».

Зокрема, найпопулярніший в РФ за останні роки серіал «Слово пацана», що розповідає про казанські кримінальні угруповання останніх радянських років, покликаний забезпечити «підвищення рівня знання населення про позитивні зміни в житті людей у Росії, про історичні та сучасні досягнення співвітчизників, про героїв наших днів і приклади для наслідування».

Є в документі і більш очевидні приклади. Наприклад, серіал «НДР» − про роботу радянського розвідника у Східній Німеччині, який, згідно з презентацією, показує «позитивний імідж співробітника органів держбезпеки».

Крім того, там є проєкти, безпосередньо присвячені війні проти України і «жителям нових територій». Наприклад, «Отцы Донбасса», який називають «багатосерійним документальним фільмом про людей і події, що відбуваються на південних рубежах Росії на територіях Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Ростовської областей ПФО Росії».

За даними «Медузи», на цей проект Президентський фонд культурних ініціатив витратив майже 20 мільйонів рублів.

Ще один проєкт про війну, серіал «20/22», розповідає історію кохання Данила, який вирушив на Донбас «добровольцем із гуманітарною місією», і Аліси, «категоричної противниці спецоперації».

«Медуза» спробувала взяти коментарі у творців цих фільмів і серіалів, але вони говорити відмовилися. Водночас джерела, близькі до знімальних груп і режисерів заявили, що нібито «вперше чують» про те, що картини можуть бути частиною передвиборчої кампанії Путіна.

Нагадаємо, Кремль проводить дезінформаційну кампанію з дискредитації Зеленського.

Раніше у Києві підлітки надивилися російського серіалу і пішли бити та грабувати ровесників.

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Теги: путін населення документи пропаганда вибори серіал

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