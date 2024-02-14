Суд Франції визнав провину експрезидента Саркозі

Ексглаву Франції суд засудив до одного року тюремного ув'язнення

Колишнього президента Франції Ніколя Саркозі Апеляційний суд Парижа визнав винним у незаконному фінансуванні передвиборчої кампанії 2012 року, що підтвердило попереднє рішення суду нижчої інстанції. Про це повідомляє Reuters.

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Ексглаву держави засудили до одного року тюремного ув'язнення, половина з яких умовно, яке він може відбути за допомогою альтернативних засобів, таких як носіння електронного браслета, без ув'язнення.

Саркозі засудили до одного року ув'язнення у 2021 році, коли його вперше визнали винним, але це покарання призупинили, поки він подавав апеляцію.

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Експрезидент завжди заперечував звинувачення в тому, що його партія Union pour un mouvement populaire (UMP) співпрацювала з фірмою зі зв'язків з громадськістю Bygmalion, щоб приховати справжню вартість його передвиборчої кампанії, яка відзначалася пишними шоу-заходами, раніше небаченими у французькій політиці.

Під час слухань Саркозі, який був при владі з 2007 по 2012 рік, поклав провину на деяких членів своєї передвиборчої команди, заявивши, що не обирав жодного постачальника та не підписував жодного рахунку.

У Франції діють суворі обмеження на витрати на передвиборчу кампанію. Прокурори стверджують, що фірма виставила рахунок UMP, а не кампанії.

За словами обвинувачення, Саркозі витратив 42,8 млн євро на свою кампанію 2012 року, що майже вдвічі перевищує дозволену суму.

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У березні 2021 року суд Парижа виніс ухвалу у так званій справі про прослуховування, визнавши Саркозі винним у корупції та торгівлі впливом і засудивши його до трьох років в'язниці, з них два роки – умовно. Також винними у корупції визнали Ерзога та Азібера.

Згідно з версією звинувачення, Саркозі через свого адвоката обіцяв допомогти судді в здобутті посади у князівстві Монако в обмін на конфіденційну інформацію про розслідування незаконного фінансування його передвиборчої кампанії з боку французького дому L'Oreal. Слідство посилалося на численні записи перехоплених телефонних переговорів, якими воно мало.

Під час розслідування справи про фінансування президентської кампанії слідчі у вересні 2013 року розпочали прослуховування телефонних розмов Саркозі. На початку 2014 року вони виявили, що політик спілкувався зі своїм адвокатом Ерзогом через мобільні телефони, зареєстровані під вигаданими іменами. Суд встановив наявність «корупційного пакту», укладеного між Саркозі, його адвокатом Ерзогом та Азібером.

5 грудня 2022 року розпочався апеляційний процес у «справі про прослуховування». Разом із Саркозі апеляцію подали й інші його фігуранти – Ерзог та Азібер.

Прокуратура попросила апеляційний суд Парижа засудити Саркозі та двох інших фігурантів до однакового терміну – трьох років ув'язнення умовно.

Раніше Апеляційний суд Парижа ухвалив, що замість року у в'язниці експрезидент Франції Ніколя Саркозі може відбувати термін з електронним браслетом у себе вдома.