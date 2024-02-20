Кремль анонсував виступ Путіна із посланням федеральним зборам

Чергові президентські вибори в РФ мають відбутися з 15 по 17 березня 2024 року

Очікується, що у щорічній промові федеральним зборам президент РФ оголосить основні напрямки політики держави

Російський диктатор Володимир Путін виступить зі щорічним посланням до російського парламенту 29 лютого. Про це пишуть росЗМІ.

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Очікується, що у щорічній промові федеральним зборам президент РФ оголосить основні напрямки політики держави, включаючи війну в Україні та економічний розвиток.

Як зазначається, 29 лютого, президент Росії Володимир Путін звернеться із послання федеральним зборам, повідомляє сайт Кремля. Звернення стане частиною передвиборчої кампанії Путіна, як кандидата в президенти. Серед тем мають бути «технологічний, науковий, військовий» суверенітет Росії, війна «спеціальна військова операція» проти України, економічний розвиток, демографія, багатодітність тощо.

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Чергові президентські вибори в РФ мають відбутися з 15 по 17 березня 2024 року.

Раніше Путін відзвітував про свої доходи за шість років. У декларації Путіна, як і 2018 року, коли він звітував перед ЦВК минулого разу, зазначено, що він володіє 77-метровою квартирою в Петербурзі та одним гаражем площею 18 квадратних метрів там же.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України так звані президентські вибори розпочнуться вже у лютому. Росія розтягне вибори на три тижні. Дострокове голосування розпочнеться 25 лютого й триватиме до 17 березня. Окупанти приховують адреси «виборчих дільниць». Вони планують завезти туди військових, колаборантів та бюджетників, щоб «зробити картинку» для пропагандистського телебачення.