Головна Світ Політика
search button user button menu button

Кремль анонсував виступ Путіна із посланням федеральним зборам

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Кремль анонсував виступ Путіна із посланням федеральним зборам
Чергові президентські вибори в РФ мають відбутися з 15 по 17 березня 2024 року
фото з відкритих джерел

Очікується, що у щорічній промові федеральним зборам президент РФ оголосить основні напрямки політики держави

Російський диктатор Володимир Путін виступить зі щорічним посланням до російського парламенту 29 лютого. Про це пишуть росЗМІ.

Очікується, що у щорічній промові федеральним зборам президент РФ оголосить основні напрямки політики держави, включаючи війну в Україні та економічний розвиток.

Як зазначається, 29 лютого, президент Росії Володимир Путін звернеться із послання федеральним зборам, повідомляє сайт Кремля. Звернення стане частиною передвиборчої кампанії Путіна, як кандидата в президенти. Серед тем мають бути «технологічний, науковий, військовий» суверенітет Росії, війна «спеціальна військова операція» проти України, економічний розвиток, демографія, багатодітність тощо.

Чергові президентські вибори в РФ мають відбутися з 15 по 17 березня 2024 року.

Раніше Путін відзвітував про свої доходи за шість років. У декларації Путіна, як і 2018 року, коли він звітував перед ЦВК минулого разу, зазначено, що він володіє 77-метровою квартирою в Петербурзі та одним гаражем площею 18 квадратних метрів там же.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях України так звані президентські вибори розпочнуться вже у лютому.  Росія розтягне вибори на три тижні. Дострокове голосування розпочнеться 25 лютого й триватиме до 17 березня. Окупанти приховують адреси «виборчих дільниць». Вони планують завезти туди військових, колаборантів та бюджетників, щоб «зробити картинку» для пропагандистського телебачення. 

Читайте також:

Теги: путін вибори росія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росія намагається досягти «певної видимої тактичної перемоги, яку можна буде розкрутити і представити у ЗМІ як загальну перемогу у війні в Україні»
Естонська розвідка повідомила, скільки окупантів перебуває біля Авдіївки
16 лютого, 18:39
Україна переживає важкі випробовування
Україна має донести кілька простих думок до наших партнерів. Які саме
16 лютого, 16:36
Білий дім обурений з приводу того, що Майк Джонсон оголосив перерву в Палаті представників
Палата представників США пішла на канікули, Білий дім зробив заяву про Авдіївку: головне за ніч
16 лютого, 07:10
У Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі
У Києві зросла кількість жертв унаслідок атаки в Голосіївському районі
14 лютого, 10:45
«У нас не має вибору бути чи не бути війні. Є лиш ілюзорний вибір: здатися і загинути, як раб, чи битися і перемогти»
Війна триватиме доти, доки Росія не зазнає поразки. Тому потрібна мобілізація всіх
12 лютого, 22:00
Пєсков заявив, що Україна відмовилася від миру на вимогу англосаксів
Кремль зробив нову гучну заяву щодо переговорів із Україною
11 лютого, 14:32
Якщо ініціативу буде ухвалено, то росіяни більше не зможуть отримувати громадянство у Фінляндії
Глава Міноборони Фінляндії запропонував ще більше урізати права росіян
31 сiчня, 10:24
Чинний російський очільник Володимир Путін уже не приховує, що рівняється саме на Йосипа Сталіна
Кремль розповсюджує вірус безкарності
29 сiчня, 21:55
У Білгородській області РФ 24 січня впав військово-транспортний літак Іл-76
Росія часто сама збиває свої літаки
25 сiчня, 06:49

Політика

Кремль анонсував виступ Путіна із посланням федеральним зборам
Кремль анонсував виступ Путіна із посланням федеральним зборам
Аграрний міністр Польщі запросив страйкарів на переговори: що він пропонує
Аграрний міністр Польщі запросив страйкарів на переговори: що він пропонує
Головний «кат» Путіна отримав підвищення після смерті Навального
Головний «кат» Путіна отримав підвищення після смерті Навального
Протест фермерів: розсипане на залізниці українське зерно та нові умови
Протест фермерів: розсипане на залізниці українське зерно та нові умови
З ким можуть бути найбільші дебати щодо членства України в ЄС – відповідь нардепа
З ким можуть бути найбільші дебати щодо членства України в ЄС – відповідь нардепа
Збирала кошти на ЗСУ: у Єкатеринбурзі затримали громадянку РФ та США
Збирала кошти на ЗСУ: у Єкатеринбурзі затримали громадянку РФ та США

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Ярослав Грицак: Зеленський має вирішити: він хоче переобратися, чи залишитися в історії
71K
У світі може з'явитися ще одна нафтовидобувна країна
52K
Путін зробив подарунок Кім Чен Ину
41K
Які правки планують внести в законопроєкт про мобілізацію: відповідь нардепа
25K
Вбивство російського пілота в Іспанії: з'явилося перше відео з місця події
25K
Чому Путін перемагає?

Новини

Україна отримає канадські дрони, США готують санкції проти Китаю: головне за ніч
Сьогодні, 06:35
Невеликий мокрий сніг в низці областей: прогноз погоди на 20 лютого
Сьогодні, 05:20
День Героїв Небесної Сотні. Що відзначаємо 20 лютого
Сьогодні, 00:20
Світоліна перемогла в українському дербі на великому турнірі у Дубаї
Вчора, 19:51
Окупанти прицільно атакують енергетичні об’єкти у промислових регіонах – Міненерго
Вчора, 18:57
Постачання боєприпасів в Україну. Ключовий імпортер повідомив гарні новини (фото)
Вчора, 15:25

Прес-релізи

Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
Bloomberg Philanthropies оголосили про підтримку Києва у сфері цифровізації
16 лютого, 17:43
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua