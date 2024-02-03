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Помер єдиний син останнього короля Італії

Надія Карбунар
glavcom.ua
Помер єдиний син останнього короля Італії
У принца Вітторіо Емануїла залишилися дружина та син
фото з відкритих джерел

Принц Вітторіо Емануїл кілька днів не дожив до свого 87-ліття

У суботу, 3 лютого, Вітторіо Емануїл Савойський, єдиний син останнього короля Італії, який більшу частину свого життя прожив у вигнанні в сусідній Швейцарії, помер у віці 86 років у своєму будинку в Женеві. Про це повідомляє Reuters із посиланням на королівський дім.

Віктор Еммануїл Савойський, який народився 12 лютого 1937 року в Неаполі, був главою Савойського дому, який правив об’єднаною Італією з 1861 по 1946 рік, і сином останнього короля Умберто II, який обіймав трон з травня до червня 1946 року.

Він залишив Італію у віці 9 років і відбув у вигнання разом з усіма чоловічими нащадками королівського дому після національного референдуму 1946 року, який скасував монархію та встановив республіку.

Вітторіо Емануїл нарешті повернувся на італійську землю в листопаді 2002 року, після того як парламент скасував заборону, поїхав до Риму з коротким візитом перед Різдвом і отримав аудієнцію у Папи Іоанна Павла ІІ.

Але після повернення він зустрів прохолодний прийом, оскільки імідж Савойського дому був заплямований співпрацею під час Другої світової війни з фашистським диктатором Беніто Муссоліні.

Вітторіо Емануїл у 1971 році одружився на швейцарській чемпіонці з водних лиж Марині Доріа, і вони багато років жили в розкішній віллі на березі Женевського озера.

У молоді роки він працював менеджером в італійському вертолітному бізнесі Agusta і зав’язав дружбу з шахом Ірану через свої ділові відносини. Його весілля відбулося в Тегерані.

Живучи у вигнанні, у 1981 році Вітторіо Емануїл був названий одним із понад 900 членів забороненої таємної масонської ложі «Пропаганда 2» (P2) –групи, яка опинилася в центрі багатьох скандалів в Італії кінця 20-го століття.

У принца Вітторіо Емануїла залишилися дружина та син Емануїл Філіберто, який у 2023 році заявив, що відмовиться від претензій на італійський престол на користь своєї доньки Вітторії, коли відчує, що вона готова прийняти виклик.

Раніше Букінгемський палац повідомив тривожні новини про здоров'я королівських осіб. Незадовго до оголошення про госпіталізацію Карла III королівська родина також повідомила, що напередодні 42-річна принцеса Уельська Кетрін перенесла планову операцію на черевній порожнині. Операція пройшла успішно у приватній клініці в Лондоні. Принцеса проведе у лікарні ще від десяти до 14 днів. Згідно з медичними рекомендаціями, вона навряд чи повернеться до громадських обов'язків до Великодня, йдеться у заяві королівської родини. Інші подробиці про стан Кетрін та перенесену нею операції не наводяться.

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Теги: пропаганда весілля дружина парламент Беніто

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