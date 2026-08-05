Відомий російський музикант приїхав до Києва та опинився під атакою РФ (відео)

Росіянин емоційно відреагував на нічну атаку Києва

Лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Максим Покровський потрапив під нічну атаку РФ у Києві. Він приїхав до столиці вперше за останні 15 років. Росіянин показав, як пройшла його перша ніч в Україні, пише «Главком».

Максим Покровський поділився кадрами з нічного обстрілу. Спершу він почув, що розпочалася повітряна тривога, а згодом показався на вулиці з одним із членів своєї команди.

Росіянин коментував повідомлення з моніторингових каналів та розповідав, якою зброєю окупанти атакують Київ. Також він розповів, що Росія влучила у багатоповерхівку, та емоційно на це відреагував. «В дім й**нули, с**и!» – сказав він. Зауважимо, що інформація про влучання у 20-поверхівку в Оболонському районі не підтвердилася.



«Це мій перший ранок у Києві. Перший за 15 років чи, може, й більше. Вчора, відповідно, була перша ніч, яка не була доброю. Була дуже серйозна атака ракетами, дронами й касетними снарядами», – сказав росіянин. В кінці свого відео Максим Покровський показався в укритті з командою.

Максим Покровський показався на вулиці під час атаки, а потім попрямував в укриття фото: Іnstagram.com/max_pokrovskiy

Зазначимо, Максим Покровський засудив війну РФ проти України після початку повномасштабного вторгнення. Він став на бік України та водночас, засудив росіян, які підтримують політику Кремля. До слова, мати Покровського родом з Дніпра, він також має родичів в Україні.

До слова, російський рок-гурт «Ногу звело!» у день Росії в 2022 році випустила композицію, присвячену Україні. У пісні «Україна» Максим Покровський згадує Київ, Харків, Одесу, Маріуполь та Бучу, на яких чекає щасливе майбутнє.

Як писав «Главком», лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Макс Покровський попередив про деградацію російської нації. У 2019 році Музикант зазначив, що сильних і талановитих громадян вбивають алкоголізм і злидні. Він додав, що над російським народом проводилося безліч дослідів, через що він ослаб, в тому числі і в плані генетики.

Зауважимо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. Росіяни били по Київщині балістичним ракетами та дронами.