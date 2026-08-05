Відомий російський музикант приїхав до Києва та опинився під атакою РФ (відео)
Росіянин емоційно відреагував на нічну атаку Києва
Лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Максим Покровський потрапив під нічну атаку РФ у Києві. Він приїхав до столиці вперше за останні 15 років. Росіянин показав, як пройшла його перша ніч в Україні, пише «Главком».
Максим Покровський поділився кадрами з нічного обстрілу. Спершу він почув, що розпочалася повітряна тривога, а згодом показався на вулиці з одним із членів своєї команди.
Росіянин коментував повідомлення з моніторингових каналів та розповідав, якою зброєю окупанти атакують Київ. Також він розповів, що Росія влучила у багатоповерхівку, та емоційно на це відреагував. «В дім й**нули, с**и!» – сказав він. Зауважимо, що інформація про влучання у 20-поверхівку в Оболонському районі не підтвердилася.
«Це мій перший ранок у Києві. Перший за 15 років чи, може, й більше. Вчора, відповідно, була перша ніч, яка не була доброю. Була дуже серйозна атака ракетами, дронами й касетними снарядами», – сказав росіянин. В кінці свого відео Максим Покровський показався в укритті з командою.
Зазначимо, Максим Покровський засудив війну РФ проти України після початку повномасштабного вторгнення. Він став на бік України та водночас, засудив росіян, які підтримують політику Кремля. До слова, мати Покровського родом з Дніпра, він також має родичів в Україні.
До слова, російський рок-гурт «Ногу звело!» у день Росії в 2022 році випустила композицію, присвячену Україні. У пісні «Україна» Максим Покровський згадує Київ, Харків, Одесу, Маріуполь та Бучу, на яких чекає щасливе майбутнє.
Як писав «Главком», лідер російського рок-гурту «Ногу свело!» Макс Покровський попередив про деградацію російської нації. У 2019 році Музикант зазначив, що сильних і талановитих громадян вбивають алкоголізм і злидні. Він додав, що над російським народом проводилося безліч дослідів, через що він ослаб, в тому числі і в плані генетики.
Зауважимо, внаслідок чергової ворожої атаки на Київську область у ніч проти 5 серпня 2026 року загинули 17 людей, ще 44 особи отримали поранення. Росіяни били по Київщині балістичним ракетами та дронами.
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