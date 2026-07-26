Кеті Перрі звинуватила Білий дім у використанні її музики для війни

Кеті Перрі обурилася через використання її пісні у відео про Іран

Співачка обурилася через використання хіта Firework у ролику з ударами по Ірану та заявила, що її творчість створена для єднання, а не для насильства

Американська співачка Кеті Перрі публічно засудила використання свого хіта Firework в офіційному відео Білого дому, присвяченому американським військовим ударам по Ірану. За словами артистки, вона не давала дозволу на використання композиції та категорично не підтримує її застосування в такому контексті. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис Перрі в соцмережі X після публікації ролика в офіційному TikTok-акаунті Білого дому.

Відео було опубліковане 23 липня. У ньому показані кадри ракетних ударів і вибухів, а фоном звучить уривок із пісні Firework, зокрема рядок «Boom, boom, boom». У дописі також був напис «Iran has been warned» («Іран попереджено»).

25 липня Кеті Перрі оприлюднила заяву, в якій різко розкритикувала використання її музики.

«Я глибоко шокована і розгнівана тим, що «Firework» використали в TikTok-акаунті Білого дому як музичний супровід до кадрів військових ударів. Я не давала на це дозволу, мене ніхто не запитував, і я абсолютно цього не схвалюю», – написала співачка.

Перрі наголосила, що створювала пісню як символ підтримки людей у складні моменти життя, а не як музичний супровід до сцен війни.

«Я написала цю пісню як гімн надії, зцілення та внутрішньої сили для людей, які переживають найтемніші моменти свого життя. Бачити, як послання про власну цінність і підтримку перетворюють на звуковий супровід руйнувань і насильства, – це повне спотворення всього, що уособлює моя пісня. Моя музика створена для того, щоб об'єднувати людей, а не прославляти війну», – заявила артистка.

Кеті Перрі обурилася через використання її пісні у відео про Іран фото: скрин допису

Станом на момент публікації Білий дім офіційно не відреагував на заяву співачки і не повідомив, чи буде відео видалене або змінене.

Як зазначають американські ЗМІ, це не перший випадок, коли музиканти виступають проти використання їхніх творів адміністрацією США без погодження. Раніше із подібними заявами виступали, зокрема, Аріана Гранде, Сабріна Карпентер, Селін Діон, Ніл Янг, Брюс Спрінгстін та інші виконавці, які вимагали не використовувати їхню музику в офіційних політичних або військових відео без дозволу.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що лідер Китаю Сі Цзіньпін і російський диктатор Володимир Путін запевнили його у відсутності планів постачати зброю Ірану. Також він наголосив, що американське озброєння для України закуповують європейські союзники, а не Сполучені Штати.